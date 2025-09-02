< sekcia Kultúra
Na scénu Opery SND sa vracia Turandot v réžii J. Bednárika
Operu Turandot v Bednárikovej réžii vracia Opera SND do repertoáru len na dva večery do konca kalendárneho roka.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) na začiatku 106. sezóny uvedie dve predstavenia Pucciniho opery Turandot. Inscenáciu v réžii divadelného mága Jozefa Bednárika si môžu operní priaznivci pozrieť 5. a 7. septembra. TASR o tom informovala Izabela Pažítková, tlačová tajomníčka SND.
Poznamenáva, že Bednárik si vyberal tituly príťažlivé zo všetkých stránok. „Po dohode s vedením Opery SND bola inscenácia Turandot na jeho želanie jeho ‚labuťou piesňou‘ na našej prvej opernej scéne,“ uvádza SND k dráme a súčasne symbolickej rozprávke, ktorá mala v Opere SND premiéru v roku 2006. „Impozantný vizuálny tvar odráža Bednárikovu nevšednú invenciu spojenú s ambíciou, aby divadlo rozprávalo zaujímavé príbehy, a so ctižiadosťou, aby sa stali metaforou, podobenstvom, ktoré osloví súčasníka,“ dodáva divadlo k dielu režiséra, ktorý nečakane zomrel v auguste 2013.
Operu Turandot v Bednárikovej réžii vracia Opera SND do repertoáru len na dva večery do konca kalendárneho roka. Ide o posledné operné dielo Giacoma Pucciniho i poslednú opernú réžiu Jozefa Bednárika na našej prvej scéne. Chladnú princeznú Turandot, ktorá dáva hádanky svojim nápadníkom a za neuhádnutie ich trestá smrťou, prekoná láska. „Z hudobnej stránky je opera zaujímavá nielen výkonmi sólistov, ale aj zboru, svojou monumentálnosťou na scéne Vladimíra Čápa a v kostýmoch Ľudmily Várossovej i hudobnou inštrumentáciou inšpirovanou východnou kultúrou s veľkým aparátom bicích nástrojov, s gongmi a zvončekmi exotickej Číny,“ poznamenáva Pažítková.
Piatkové a nedeľné predstavenie sa začne o 17.00 h. Pod taktovkou Tomáša Braunera sa v titulnej úlohe opäť predstaví Maida Hundeling a v úlohe Calafa sa s odstupom času vracia na scénu SND tenorista Michal Lehotský. Ďalej účinkujú Katarína Hano Flórová, Jozef Benci, Daniel Čapkovič a iní.
