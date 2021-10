Národná cena za dizajn 2021 pozná svojich víťazov

Bratislava 8. októbra (TASR) – V poradí 18. ročník prestížnej prehliadky slovenského dizajnu Národná cena za dizajn (NCD) 2021, ktorú vyhlasujú Ministerstvo kultúry SR a Slovenské centrum dizajnu, pozná svojich víťazov.



Držiteľov ocenenia za najlepší slovenský produktový dizajn rokov 2019 a 2020 vyhlásili v piatok počas galavečera v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave. V Roku slovenského dizajnu odovzdali spolu 12 cien a šesť špeciálnych uznaní.



Do NCD 2021 – Produktový dizajn sa prihlásilo rekordných 242 projektov vo ôsmich oblastiach: Móda & životný štýl, Šport & voľný čas, Domov & verejný priestor, Práca & mobilita, Spoločnosť & životné prostredie, Umenie & dizajn & remeslo, Nové Horizonty a Študentský dizajn. Tie hodnotila počas leta medzinárodná porota, ktorá vybrala rovnako rekordných 111 diel na výstavu a z nich 30 nominovaných diel.



Ocenenie získal napríklad projekt začleňujúci marginalizované skupiny, znovuobnoviteľný zdroj energie - malá vodná elektráreň, ktorá využíva prirodzený tok riek na produkciu elektriny bez potreby stavby priehrady, šperk z odpadového materiálu či kolekcia okuliarov vyrábaná výhradne ručne.



Ceny pre osobnosti dizajnu získali Patrik Illo (Etablovaný dizajnér) a Zuzana Svatíková (Nový zjav). Cena za dlhodobý kultúrny prínos v oblasti dizajnu patrí kunsthistoričke, kurátorke, publicistke, zakladateľke a riaditeľke festivalu Bratislava Design Week Ľubici Hustej. Cenu za dlhodobý hospodársky prínos v oblasti dizajnu získala Javorina, výrobca nábytku s dlhoročnou históriou.



„Najsilnejšia oblasť bol študentský dizajn, čo sa týka počtu aj kvality, čo bolo tiež prekvapenie. Ak by tento trend pokračoval aj ďalej, mojím snom je to, aby sme skúsili zriadiť aj špeciálnu cenu pre študentský dizajn, aby mala svoju porotu a kritériá," uviedla pre TASR kurátorka a predsedníčka poroty NCD21 Sylvia Jokelová.



Tradične veľmi silná bola podľa nej oblasť módy. „Kvalita módnych návrhárov a návrhárok na Slovensku je veľmi vysoká, bolo veľmi ťažké vybrať nominovaných a víťaza," priznala Jokelová s tým, že rovnako silne bola zastúpená aj kategória Umenie & dizajn & remeslo.



Nielen ocenené diela si verejnosť môže pozrieť na výstave Národná cena za dizajn 2021 – Produktový dizajn, ktorá je otvorená v Hurbanových kasárňach v Bratislave do 19. decembra spolu s výstavou NCD 2020 - Komunikačný dizajn.