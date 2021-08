VIDEO: Návštevnosť Východoslovenského múzea je podobná tej vlaňajšej

Košice 5. augusta (TASR) – Návštevnosť Východoslovenského múzea (VSM) v Košiciach je zatiaľ podobná tej vlaňajšej. Je však nižšia ako v období pred pandémiou nového koronavírusu. Pre TASR to povedala múzejná pedagogička VSM Katarína Ščerbanovská s tým, že z aktuálnych výstav sa teší najväčšej obľube výstava Zbrane a zbroj bronzovej doby.Okrem domácich turistov opäť začali evidovať aj tých zahraničných, a to najmä z Česka, Poľska či Maďarska.povedala. Napriek tomu je však podľa nej zahraničných návštevníkov stále menej ako kedysi. Čo sa týka turistov zo Slovenska, návštevnosť je porovnateľná s minulými rokmi. Počas dvoch júlových týždňov bola aj vyššia ako bežne.Jednou z najobľúbenejších výstav tejto sezóny vo VSM je podľa Ščerbanovskej výstava Zbrane a zbroj bronzovej doby. Ide o prvú ucelenú výstavu exponátov z východného Slovenska z uvedeného obdobia. Okrem zbierok VSM zahŕňa aj zbierky partnerských múzeí.povedala.Exponáty sú podľa nej staré zhruba 3500 rokov a pochádzajú z územia dnešného východného Slovenska, napríklad z Nižnej Myšle, Popradu či z Dobšinej.dodala.Výstava bude verejnosti sprístupnená do konca septembra.