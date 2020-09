Nitrianska galéria chystá jesennú časť cyklu besied so spisovateľmi

Nitra 25. septembra (TASR) – Nitrianska galéria pripravuje jesennú časť cyklu besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1. Moderátor diskusií Dado Nagy v priebehu novembra a decembra predstaví tvorbu viacerých literátov.



Prvá beseda jesenného cyklu sa bude konať 4. novembra, kedy sa v galérii so svojimi čitateľmi stretne predstaviteľka generácie mladých autorov Alena Buchová. „Rozhovor so zakladateľkou literárnej ceny Anasoft litera Katarínou Kucbelovou je naplánovaný na 19. novembra a diskusia s Ivanou Gibovou sa bude konať 1. decembra,“ pripomenuli organizátori podujatia.



Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1 prebieha v Nitrianskej galérii od roku 2006 a nadväzuje na predošlú činnosť v oblasti šírenia a propagácie slovenskej literatúry.



„Projekt sa primárne zameriava na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti, ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľom aj autorské čítanie textov,“ informovala Nitrianska galéria.