Nová scéna otvára brány divákom premiérou komédie Výstup

Bratislava 11. mája (TASR) - Bratislavské Divadlo Nová scéna po piatich mesiacoch v online priestore otvára brány divákom. V piatok 14. mája uvedie slovenskú premiéru komédie britského dramatika Petra Quiltera Výstup (The Hill). V komédii o sile priateľstva a kríze stredného veku sa v réžii Svetozára Sprušanského predstavia traja členovia súboru - Marcel Ochránek, Martin Kaprálik a Pavol Plevčík. Hra mala online premiéru 25. februára. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Šebestová.



Hra Výstup pojednáva o priateľstve, zároveň skúma nástrahy starnutia - spôsob, ako sa vyrovnávame s výzvami a stratami, ktoré život prináša. Nazerá však na tieto veci cez prizmu komédie. "Je teda aj o tom, že ani za najťažších okolností nesmieme stratiť humor," podčiarkuje v pozvánke na premiéru divadlo.



Komédia z pera Petra Quiltera sa režisérovi i dramaturgovi Svetozárovi Sprušanskému zapáčila už po prvom prečítaní: "Uvoľnenosť, hravosť a živosť textu divadelnej hry Výstup mňa aj hercov od prvého prečítania ohromili. A neskôr aj opantali a viedli. Počas všetkých skúšok. Čítacích, kde sme objavovali skryté možnosti a nuansy textu, ale aj aranžovacích, kde sme sa, inšpirovaní situáciami z hry, poriadne vybláznili. Aj napriek zložitosti a 'bezpečnostnej rúškovej situácii' bol pre nás celý skúšobný proces nebezpečne spontánny. A pozitívny!"



Generálna riaditeľka Divadla Nová scéna Ingrid Fašiangová k premiére hry dodáva, že tak ako jej protagonisti musia za dva dni, počas cesty na vrchol, prekonať zrázy a pády, šmykľavé zákruty a vlastne aj samých seba, aj tvorcovia inscenácie to nemali jednoduché. "V čase zúriacej pandémie od decembra 2020 do februára 2021 jeden herec prekonal ochorenie COVID-19, prvé čítačky museli byť online, pre karanténu sa skúšobný proces na niekoľko dní, a veru aj týždňov, zastavil," priznáva s tým, že napriek tomu mali všetci nezlomnú vôľu priniesť na javisko komédiu, ktorá ponúkne inteligentný humor aj momenty na zamyslenie sa nad našimi životmi.



Po dvoch mesiacoch tvrdého boja tvorcovia komédiu Výstup uviedli v online premiére 25. februára. "Aj keď bez osobného kontaktu, stretla sa s veľkým záujmom divákov," dodala Fašiangová.