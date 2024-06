Päťdesiat rokov festivalu Zámocké hry zvolenské pripomenie výstava

Zvolen 4. júna (TASR) - Päťdesiat rokov divadelného festivalu Zámocké hry zvolenské pripomenie výstava. V Stĺpovej sieni Zvolenského zámku prinesie prierez jeho históriou. TASR o tom informovala vedúca obchodno-marketingového oddelenia Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) Gabriela Valentínyová.



Dodala, že vernisáž bude počas prvého dňa festivalu, v piatok 7. júna o 17.00 h. Súčasťou budú rozmanité archívne materiály. Trvať bude to 31. augusta. "V roku 1972 sa na nádvorí zámku odohrali dve predstavenia Shakespearovej hry Veselé panie z Windsoru. Bola to mimoriadna udalosť," objasnila jedna z kurátoriek Dária Fojtíková Fehérová.



Po tomto úspechu sa v roku 1974 začala písať oficiálna história festivalu. Otvorila ho premiéra hry Juliusa Zeyera Radúz a Mahuliena v réžii Mikuláša Fehéra. Prvé roky uvádzalo divadlo vždy novú hru pripravenú špeciálne pre priestory zámku a tú potom reprízovalo každý večer. Ako poukázali kurátorky, festival postupne začal pozývať aj slovenské divadlá s inscenáciami vhodnými do exteriéru. Od roku 1993 to boli i zahraniční hostia. Okrem nádvoria počas desaťročí využili na divadelné aktivity aj ďalšie priestory zámku, napríklad Kráľovskú sieň s dreveným kazetovým stropom, Kapitánsky dom, Rytiersku sálu, Severozápadnú baštu a iné.



Na výstave odborne spolupracovala aj dramaturgička DJGT Uršuľa Turčanová. "Doplnená bude aj o autentické kostýmy z našich zámockých inscenácií a videospomienky na niektoré zámocké premiéry, podujatia a sprievodné aktivity," podotkla.



Po vernisáži bude otvorenie festivalu a premiéra hry v sále DJGT. Inscenácia s názvom Verná nevera priblíži satirické autorské piesne i prvky artistickej štylizácie. Dramaturgiu divadelného festivalu budú počas desiatich dní okrem slovenských divadiel koncepčne dotvárať inscenácie z Česka, Izraela, Nemecka a Srbska. Pripravené sú aj rôzne scénické čítania, výstavy, dielne, prezentácie či živé nahrávania podcastov.



Zámocké hry zvolenské budú trvať od 7. do 16. júna. Program nájdu záujemcovia na ich oficiálnej webstránke.