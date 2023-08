Program Divadelnej Nitry 2023 zastrešuje téma Odozvy/Responses

Bratislava 18. augusta (TASR) - Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2023 uvedie v hlavnom program 12 inscenácií, z toho štyri zahraničné tituly z Belgicka a Ukrajiny a osem slovenských inscenácií. V poradí 32. ročník festivalu sa uskutoční 22. až 27. septembra s podtitulom Odozvy/Responses.



"Sledujeme odozvy súčasného diania v umeleckých dielach a rôznych iných prejavoch, ktoré budeme na festivale prezentovať. Je to záujem o veci naokolo, vedomosť o stave najbližších a sveta. Snažíme sa upozorniť na to, že odozvy sú súčasťou rozvoja vzťahov, empatie, schopnosti pomáhať, je to vzájomná interakcia, ktorá nám pomáha naplniť zmysel života," uviedla na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave riaditeľka festivalu Darina Kárová.



Divadelná Nitra prináša diela s témami ekológie, vojny, imigrácie, tradície či integrácie. "Mnohé aj spoločenské veľmi jasné javy a veľmi privátne skúsenosti zo spolužitia so svojim okolím a s reakciou na svoje osobné charakterové vlastnosti a jedinečnosti," dodala Kárová.



Belgicko bude na festivale zastúpené až troma dielami. Umelecká dvojica Silke Huysmans a Hannes Dereere, reprezentanti európskeho dokumentárneho divadla, uvedú trilógiu Banské príbehy, Príjemný ostrov a Z morského dna. "Je odozvou na ničenie prírodných zdrojov a unikátnych miest na našej planéte," priblížila Kárová. Na festival sa vracia ukrajinská performatívna skupina Dakh Daughters, ktorá sa predstaví s hudobno-performatívnym počinom Danse Macabre alebo Tanec smrti. "Prichádzajú s reflexiou ukrajinskej vojny, svedectiev o tejto vojne, vlastných postojov," poznamenala Kárová.



Medzi 12 inscenáciami v hlavnom programe dominuje slovenská tvorba. Činohra SND sa predstaví s titulom Kocúrkovo, Slovenské komorné divadlo Martin s inscenáciou Hekuba, zvolenské Divadlo Jozefa Gregora Tajovského s inscenáciou Sme krajina: príbeh ľudí, krajiny a času. Domáce Divadlo Andreja Bagara odohrá titul Pribina (Making of).



Kurátor slovenského programu Miro Zwiefelhofer upozornil aj na nezávislé divadlo Stoka a ich Endokanabinoid, ktoré bude úvodným predstavením či pohybové site-specific dielo Holding River/Držať rieku, pôvodne uvedené na petržalskom brehu Dunaja. Mimo divadelných priestorov sa bude hrať aj predstavenie režisérky Alžbety Vrzgula a performatívneho projektu Tichým hlasom. In a Calm Voice súboru Uhol_92. Odozvou na súčasný konzumný spôsob života má byť performatívna udalosť Púť M&H.



Sprievodný program prinesie okrem diskusií a vzdelávacích projektov predstavenia slovenských a českých divadiel pre najmenších. Podujatie Tančiarne Svet oboznámi verejnosť so svetovými tanečnými kultúrami. Organizátori avizujú aj Malú Ukrajinu v Nitre, podujatie v podobe uličky pri nitrianskej synagóge, ktorá priblíži Ukrajinu so všetkými vojnovými peripetiami.