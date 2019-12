RTVS obohatí najkrajšie sviatky roka piesňou Vianočná nádej

Bratislava 9. decembra (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) pokračuje v tradícii vianočných nahrávok Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu so slovenskými interpretmi. V tomto roku ponuku na spoluprácu na piesni Vianočná nádej dostala talentovaná autorka, hudobníčka a speváčka Jana Andevska. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.







Skladbu aranžoval Adrián Harvan. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu dirigoval Adrian Kokoš. Nahrávalo sa v rozhlasových štúdiách v druhej polovici novembra. Vianočná nádej už znie v dennom vysielaní Rádia Slovensko.



"S rešpektom som si uvedomovala veľkosť tohto projektu. Uvažovala som, akú atmosféru vo mne vyvolávajú Vianoce a mala som pred očami seba ako malé dieťa, ktoré sa teší na tieto sviatky. To všetko som sa snažila vložiť do tej piesne," priblížila Andevska.



Text napísal Peter Janků, publicista, scénograf a folkový pesničkár, v súčasnosti šéfdramaturg Rádia Devín. "Na prvú slohu a refrén Janka hneď vytvorila nápev. Pri dopracúvaní ďalších slôh sme sa snažili obraznou rečou osloviť čo najširší okruh poslucháčov a pritom zachytiť duchovný rozmer Vianoc. Myslím, že sa to podarilo," povedal.



Videoklip skladby je dostupný na https://www.youtube.com/watch?v=rQkJ739XHFg.



Spolupráca verejnoprávneho rozhlasu s Andevskou trvá už niekoľko rokov. Ponuka na nahrávanie vianočnej piesne bola podľa generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka jej logickým vyústením. "Veľmi sa teším z každej novej slovenskej piesne a som veľmi rád, že Vianočná nádej vznikla na pôde rozhlasu v spolupráci s orchestrom Slovenského rozhlasu. Robustný talent Jany Andevskej sa najvýraznejšie prejavuje v jej krehkých piesňach, ktoré hladia ubolené duše. Vianočná nádej bude krásnym obohatením najkrajších sviatkov roka," poznamenal.



Jana Andevska pochádza z Trnavy. Študovala hru na husliach na konzervatóriu, na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a na Hudobnej Univerzite v New Yorku. Koncertovala s komornými a symfonickými orchestrami vo významných koncertných sálach ako Carnegie Hall a Lincoln Center New York. Pôsobila aj ako pedagogička na Greenwich House Music School na Manhattane a Brooklyn Conservatory v New Yorku. V roku 2008 ju prizvali na nahrávanie albumu Radio Retaliation známej americkej formácie Thievery Corporation s takými hudobníkmi ako brazílska popová hviezda Seu Jorge, Anoushka Shankar, Femi Kuti a Chuck Brown. Tento album neskôr nominovali na ocenenie Grammy.