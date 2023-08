Štefan Margita predstavil pamätnú bankovku Hany Zagorovej

Bratislava 24. augusta (TASR) - Pamätnú bankovku Hany Zagorovej predstavil vo štvrtok v Bratislave manžel populárnej speváčky, operný spevák Štefan Margita. Zberateľská bankovka z dielne českej Státní tiskárny cenin (STC) vychádza 26. augusta na počesť českej najpredávanejšej speváčky všetkých čias a pri príležitosti prvého výročia úmrtia umelkyne.



"V sobotu bude rok, čo Hanka zlatá zomrela. Keď ma oslovili na tento pamätný list v podobe bankovky, tak ako v mnohých veciach váham, pretože by som nechcel zneužiť meno Hanky, u tejto veci som neváhal vôbec. Je to veľká česť, ukazuje popularitu Hanky," uviedol na tlačovej konferencii Margita. Pripomenul, že takýto pamätný list nemá veľa osobností, patria medzi ne speváčka Marta Kubišová, prezident Václav Havel či hokejista Jaromír Jágr. "Je to vec, z ktorej by mala Hanka veľkú radosť. Myslím, že je rada, že sme dnes aj tu u vás v Bratislave," dodal Margita, ktorý zberateľskú bankovku predstavil dopoludnia aj v Prahe.



Dizajn pamätného listu v podobe bankovky je výsledkom práce najlepších grafikov a dizajnérov, ktorí majú na starosti české bankovky. O portrét sa postaral uznávaný grafik a rytec českých bankoviek Václav Fajt. "Namaľoval ju fakt nádherne, ďakujem za túto krásu," poznamenal Margita.



Informoval aj o založení Nadácie Hany Zagorovej. Rovnako avizuje vianočný album, zozbieraná kolekcia vianočných piesní Hany Zagorovej má vyjsť v septembri. Pripravuje sa tiež spomienkový decembrový koncert v pražskej Lucerne.



Pamätný list v podobe bankovky má podľa generálneho riaditeľa STC Tomáša Hebelku celý rad ochranných prvkov. Zberateľská bankovka vychádza v limitovanom množstve 10.000 kusov, v sériách piatich farebných prevedení s označením H, A, N, K, A po 2000 kusoch. "Je to prvá bankovka, ktorú predstavujeme aj na slovenskom trhu, pretože Hanka zažila množstvo úžasných koncertov aj na Slovensku, registrujeme tu množstvo jej fanúšikov," podotkol režisér a producent Petr Větrovský.



Bankovka je dostupná na www.HANKAzagorova.cz, záujemcovia ju môžu získať do konca septembra za 123 eur, neskôr sa cena začne zvyšovať.