SDKS pripravuje inscenáciu Polievočka pána Plcha
Rozpráva príbeh Petra Plcha, ktorý každú nedeľu pripravuje tú najlepšiu zeleninovú polievku.
Autor TASR
Nitra 17. januára (TASR) - Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) v Nitre pripravuje novú inscenáciu s názvom Polievočka pána Plcha. Jej premiéra v réžii Jána Mikuša je naplánovaná na 13. marca.
Divadelná hra je určená deťom vo veku od troch rokov. Rozpráva príbeh Petra Plcha, ktorý každú nedeľu pripravuje tú najlepšiu zeleninovú polievku. „Peter, vychýrený kuchár, špecialista na život a podomový psychológ, však zrazu stratil radosť z varenia i zmysel života. Zvieratkám v lese nezostáva nič iné, iba pomôcť Petrovi znovu objaviť všetky chute a s nimi spojené emócie, ktoré v sebe ukrýva dobrá nedeľná polievka,“ priblížili tvorcovia inscenácie.
Ako doplnili, Polievočka pána Plcha je hravá farebná klauniáda určená predovšetkým deťom predškolského veku, pre ktoré je obdobie objavovania a pomenúvania emócií mimoriadne dôležité. „Deti sa učia, že pocity môžu mať rôzne ‚chute' - sladké, kyslé, štipľavé aj slané, ale všetky patria k životu. A keď ich spolu premiešame, vznikne tá najlepšia polievka na svete,“ uviedlo SDKS.
