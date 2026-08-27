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Filharmónia odohrá benefičný koncert v Grasalkovičovej záhrade
Benefičný koncert v historickom prostredí prezidentskej záhrady prinesie spojenie klasickej a filmovej hudby.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) odohrá vo štvrtok o 20.00 h v Grasalkovičovej záhrade benefičný koncert za účasti prezidenta SR Petra Pellegriniho. Druhý ročník podujatia, ktorého cieľom je podpora mladých hudobných talentov a ich umeleckého rastu, má ambíciu vytvoriť dlhodobú tradíciu kultúrneho života Bratislavy.
Ako ďalej priblížila tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova, benefičný koncert v historickom prostredí prezidentskej záhrady prinesie spojenie klasickej a filmovej hudby. Na pódiu sa spolu so Slovenskou filharmóniou a Slovenským filharmonickým zborom predstavia sopranistka Mária Porubčinová a trubkár Kamil Barciok. „Po boku našich telies vystúpia aj mladí talentovaní umelci - huslista Naoto Šereš a flautistka Ajna Marosz,“ dodala Tolstova.
Prvá časť programu benefičného koncertu na podporu mladých talentov ponúkne diela opernej a koncertnej literatúry napríklad od Jána Levoslava Bellu, Johanna Nepomuka Hummela a Ľudovíta Rajtera. Druhá časť večera bude patriť filmovej hudbe, zaznejú skladby Johna Williamsa a Ennia Morriconeho. „Ale aj ikonický Valčík z filmu Obchod na korze od Zdeňka Lišku, hudba z filmu Perinbaba Petra Hapku v aranžmáne Ľubice Čekovskej či hudba k filmu Pacho, hybský zbojník od Svetozára Stračinu,“ dopĺňa filharmónia k open air koncertu, ktorý zaznie v naštudovaní Rastislava Štúra.
„Minuloročný prvý ročník koncertu potvrdil, že spojenie hudobného zážitku s podporou mladých talentov má svoje miesto v kultúrnom živote Bratislavy. Vďaka spolupráci Slovenskej filharmónie a Kancelárie prezidenta SR, no najmä vďaka štedrosti pozvaných hostí sa počas prvého ročníka vyzbieralo 12.450 eur,“ hovorí generálny riaditeľ SF Marián Turner. O rozdelení finančných prostriedkov podľa neho rozhodla odborná komisia, ktorá ich prerozdelila medzi tri subjekty venujúce sa hudobnému vzdelávaniu mládeže - dve základné umelecké školy v Bratislave a Detve a občianske združenie Superar venujúce sa deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Aj tento rok budú mať pozvaní hostia, partneri a verejnosť možnosť finančne prispieť na benefičný účel podujatia. Hlavným motívom zostáva podpora mladých talentov a vytváranie podmienok pre ich ďalší rozvoj,“ dodal Turner.
Koncert zaznamená STVR a odvysiela ho 1. septembra o 20.10 h na Dvojke.
Ako ďalej priblížila tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova, benefičný koncert v historickom prostredí prezidentskej záhrady prinesie spojenie klasickej a filmovej hudby. Na pódiu sa spolu so Slovenskou filharmóniou a Slovenským filharmonickým zborom predstavia sopranistka Mária Porubčinová a trubkár Kamil Barciok. „Po boku našich telies vystúpia aj mladí talentovaní umelci - huslista Naoto Šereš a flautistka Ajna Marosz,“ dodala Tolstova.
Prvá časť programu benefičného koncertu na podporu mladých talentov ponúkne diela opernej a koncertnej literatúry napríklad od Jána Levoslava Bellu, Johanna Nepomuka Hummela a Ľudovíta Rajtera. Druhá časť večera bude patriť filmovej hudbe, zaznejú skladby Johna Williamsa a Ennia Morriconeho. „Ale aj ikonický Valčík z filmu Obchod na korze od Zdeňka Lišku, hudba z filmu Perinbaba Petra Hapku v aranžmáne Ľubice Čekovskej či hudba k filmu Pacho, hybský zbojník od Svetozára Stračinu,“ dopĺňa filharmónia k open air koncertu, ktorý zaznie v naštudovaní Rastislava Štúra.
„Minuloročný prvý ročník koncertu potvrdil, že spojenie hudobného zážitku s podporou mladých talentov má svoje miesto v kultúrnom živote Bratislavy. Vďaka spolupráci Slovenskej filharmónie a Kancelárie prezidenta SR, no najmä vďaka štedrosti pozvaných hostí sa počas prvého ročníka vyzbieralo 12.450 eur,“ hovorí generálny riaditeľ SF Marián Turner. O rozdelení finančných prostriedkov podľa neho rozhodla odborná komisia, ktorá ich prerozdelila medzi tri subjekty venujúce sa hudobnému vzdelávaniu mládeže - dve základné umelecké školy v Bratislave a Detve a občianske združenie Superar venujúce sa deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Aj tento rok budú mať pozvaní hostia, partneri a verejnosť možnosť finančne prispieť na benefičný účel podujatia. Hlavným motívom zostáva podpora mladých talentov a vytváranie podmienok pre ich ďalší rozvoj,“ dodal Turner.
Koncert zaznamená STVR a odvysiela ho 1. septembra o 20.10 h na Dvojke.