Slovenská filharmónia organizuje Koncert pre deti z Ukrajiny

Bratislava 23. marca (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) organizuje v sobotu 2. apríla o 10.00 h Koncert pre deti z Ukrajiny. "Do bratislavskej Reduty pozývame mamičky s deťmi, ktoré prišli na Slovensko z vojnou zmietanej Ukrajiny a našli u nás dočasný domov," uviedla pre TASR tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.



Dodala, že koncert je prednostne určený pre deti predškolského veku. V bratislavskej Redute ich čaká interaktívny program plný hudby s harfistkou Katarínou Turnerovou a tenoristom Mykolom Erdykom, rodákom z Ukrajiny, ktorý je od roku 2019 členom Slovenského filharmonického zboru (SFZ).



"Ťažko prežívam všetky udalosti, ktoré sa udiali za posledné týždne, a niekedy mám pocit, že tá vojna je niekde v paralelnom svete, no je to, žiaľ, realita," hovorí Erdyk, ktorý mal v pláne v lete prísť za rodičmi do Užhorodu. "A dúfam, že tieto plány aj zrealizujem a budem sa môcť vrátiť do svojho rodného kraja, v ktorom bude opäť sloboda a mier," dodal.



Koncertom bude deti sprevádzať moderátor Tomáš Boroš, ktorého slová deťom do ukrajinčiny preloží práve Mykola Erdyk, s ktorým si deti zaspievajú aj ukrajinské pesničky.



Vstup na koncert je zdarma. V prípade záujmu navštíviť ho je nutné prihlásiť sa mailom na zuzana.grebertova@filharmonia.sk.