Slovenská filharmónia sa predstaví pod taktovkou P. Breinera

Bratislava 25. novembra (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) pozýva do bratislavskej Reduty na poslednú novembrovú dvojicu abonentných koncertov. Vo štvrtok (28. 11.) a v piatok (29. 11.) sa orchester SF a Slovenský filharmonický zbor predstavia pod taktovkou slovenského skladateľa, dirigenta a klaviristu Petra Breinera. Sólistom večerov bude Richard Harwood, prvý violončelista orchestra Academy of St Martin in the Fields v Londýne. V premiére zaznie Breinerova Suita z baletu Majster a Margaréta, o ktorom sa návštevníci dozvedia viac aj na predkoncertnom stretnutí so skladateľom vo štvrtok o 18.15 h vo foyeri SF. TASR o tom informovala jej tlačová tajomníčka Martina Tolstova.



Spresnila, že na úvod koncertov zaznie predohra Portsmouth Point britského skladateľa Williama Waltona, ktorého k skomponovaniu inšpiroval obraz prístavu od Thomasa Rowlanda. "Waltonova predohra s prvkami jazzu je hravá a farebná ako výtvarná predloha. V roku 1926 zaznela na prehliadke súčasnej hudby v Zürichu," približuje filharmónia.



V programe figuruje aj Koncert pre violončelo a orchester č. 1 C dur od Josepha Haydna. "Zaznie v originálnej verzii s kadenciami Petra Breinera v interpretácii Richarda Harwooda, ktorý sa v bratislavskej Redute predstavil spolu s Petrom Breinerom v komornom zoskupení NW3Trio na jar 2024," pripomína Tolstova k umelcovi, ktorý okrem sólovej dráhy spolupracuje s mnohými orchestrami a pôsobí aj pedagogicky na Royal College of Music v Londýne.



V druhej polovici večerov je na programe druhá premiéra slovenského skladateľa v aktuálnej koncertnej sezóne. V naštudovaní Petra Breinera zaznie jeho Suita z baletu Majster a Margaréta "Diabol v Moskve" podľa rovnomenného románu Michaila Bulgakova, pre orchester a komornú zostavu speváckeho zboru. "Peter Breiner napísal balet pre SND, ten sa však scénicky nezrealizoval. Ponúkli sme mu, že ak spracuje túto hudbu do koncertnej podoby, radi dielo uvedieme," povedal na úvod 76. sezóny SF jej dramaturg Juraj Bubnáš, ktorý bude viesť aj rozhovor s P. Breinerom na avizovanom štvrtkovom prekoncertnom stretnutí so skladateľom.