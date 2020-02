Slovenské národné divadlo uvedie premiéru opery Rusalka

Bratislava 18. februára (TASR) - Operu Slovenského národného divadla (SND) čaká vo štvrtok 20. februára premiéra Rusalky. Dielo Antonína Dvořáka (1841 - 1904) hudobne naštudoval Ondrej Olos, ktorý je tiež dirigentom spolu s Martinom Leginusom. Režisérom opernej inscenácie je Martin Kákoš, zbormajstrom Pavel Procházka. V jednotlivých postavách lyrickej opery v troch dejstvách v českom jazyku sa predstavia Eva Hornyáková, Katarína Juhásová, Mária Porubčinová, Peter Berger, Tomáš Juhás, Ľudovít Ludha, Jolana Fogašová, Adriana Kohútková, Jozef Benci, Peter Mikuláš a ďalší umelci. Spoluúčinkuje orchester a zbor Opery SND.







Rusalka pod hlavičkou SND zaznela po prvý raz v roku 1920, aktuálna inscenácia opery je výnimočná tým, že ju realizoval výlučne slovenský tím tvorcov a interpretov. "Celé naše spevácke aj inscenačné obsadenie je čisto slovenské, čo je svetová rarita, dokonca títo speváci to spievajú všade po svete," uviedol v utorok na tlačovej konferencii riaditeľ Opery SND Rastislav Štúr k prvej opernej premiére v jubilejnej 100. sezóne SND.







V úlohe Princa sa predstaví Peter Berger, ktorý sa chcel stať operným spevákom, tenorom po tom, ako počul Princa v interpretácii Petra Dvorského. "Je to rola, ktorá ma sprevádza neuveriteľných 14 rokov. Prvýkrát som sa s Princom stretol v Košiciach v inscenácii Zdeňka Trošku 17. februára 2006, odvtedy asi nebol rok, kedy som nepremiéroval niekde Rusalku, mal som tú česť robiť ju v Pekingu, momentálne ju spievam v Moskve, v Prahe," vyznal sa zo vzťahu k Dvořákovej opere a dodal: "Stále nachádzam neuveriteľný obsah a odkaz skladateľa, stále ju vnímam nie ako cudzojazyčnú, ale našu operu, tá hĺbka, ten odkaz je neuveriteľný." Eva Hornyáková priznala, že Rusalka je jednou z jej najobľúbenejších postáv. "Je to vysnívaný sen, ten pocit je jedinečný," povedala k postave, v ktorej sa môže prejaviť aj herecky: "Rusalka má obrovský diapazón vývoja, od víly až k ženskému rozmeru." Peter Mikuláš si zaspieval Vodníka v niekoľkých inscenáciách, tú aktuálnu komentoval slovami: "Neboli sme iba plávajúce bytosti v snách, predstavách, ale ľudia, ktorí hľadali úplne bežné, prosté stretania, dotyky, oslovenia."







Slovenský tvorivý tím pripravil rodinné predstavenie, ktorý má lákať všetky vekové kategórie. Dvořákova Rusalka nie je zďaleka iba romantickou rozprávkou. Odkrýva množstvo na prvý pohľad nebadateľných symbolických a psychologických významov, zobrazuje nielen súboj úprimnosti s pokrytectvom a zradou, ale tiež večný súboj svetla a tmy, sna o večnosti a reality smrteľnosti. Hlavná hrdinka je síce vodná víla, no jej srdce je zároveň plné hlbokých ľudských citov – túžby a lásky. Je vlastne stále sama - sama sa musí rozhodovať i zápasiť s tragickými dôsledkami svojich rozhodnutí.



"Zadanie bolo veľmi jasné, aby sme vytvorili pravdivú rozprávku, ktorá bude príťažlivá pre slovenské publikum, ktoré túži po krásnych, estetických predstaveniach opier," komentoval dramaturg Marek Mokoš genézu opery, ktorá nie je len rozprávkou o morskej panne, prináša tému konfliktu reálneho a nadprirodzeného sveta, rozpráva o ľudskej duši, hľadaní ľudskej identity a zmyslu života. "Jedným z inšpiračných zdrojov Rusalky je Andersenova Malá morská víla, nejde len o jednoduchú rozprávku, ide o dielo metaforické, bohaté, inšpirujúce a postavené na mimoriadne kvalitnom librete Jaroslava Kvapila," povedal Martin Kákoš, ktorý je po prvý raz v úlohe režiséra SND a Rusalka je jeho prvým vstupom na operné javisko.







Scénu navrhol Milan Ferenčík, kostýmy Ľudmila Várossová, pod choreografiu sa podpísal Jaroslav Moravčík: "Naša Rusalka je v tanci dosť rozpohybovaná, máme šesť párov externého baletu, ktorí sú schopní zatancovať rôzne žánre, sú aj modernisti, baleťáci, trošku herci, tieto ich schopnosti sa snažíme využiť."



Druhá premiéra je na programe v sobotu 22. februára.