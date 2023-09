Slovenské národné divadlo premiéruje Verdiho Nabucca v réžii Pilařa

Bratislava 27. septembra (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) uvedie 29. septembra premiéru opery Giuseppe Verdiho Nabucco. Réžie opernej fresky spájajúcej históriu, biblický príbeh a fantáziu sa ujal Tomáš Ondřej Pilař. Tretiu Verdiho operu obľúbenú pre pôsobivé masové scény, efektné belkantové árie a zborové výstupy hudobne naštudoval dirigent Pietro Rizzo. V titulných úlohách sa predstavia Daniel Čapkovič a Daniel Luis de Vicente, Abigail spievajú Maida Hundeling a Jolana Fogašová.



Riaditeľ opery SND Martin Leginus uviedol na stredajšej tlačovej konferencii niekoľko dôvodov na opätovné inscenovanie Verdiho ikonického titulu. "Nabucco je nesmierne kvalitné a prelomové dielo v tvorbe tohto geniálneho skladateľa, každé divadlo by ho malo mať v repertoári," konštatoval. Novou inscenáciou opery, ktorá "sa dotýka všetkých Európanov a ľudí, pre ktorých je humanizmus dôležitou kvalitou", chce prekonať štvrťstoročnicu v reprízovosti. "Máme vynikajúcich interpretov, vynikajúci inscenačný tím a fenomenálneho dirigenta," poznamenal Leginus k inscenovaniu diela, ktoré Verdi napísal ako 28-ročný po ťažkej životnej situácii, keď mu zomreli obidve deti aj manželka.







Leginus tiež pripomenul, že Pietro Rizzo dirigoval 13 verdiovských titulov, do Bratislavy sa taliansky dirigent vracia po desiatich rokoch. "Snažím sa byť vždy čo najvernejší partitúre. Dirigent, orchester, zbor aj speváci, my sme len nástrojmi, ktoré musia ukázať divákovi to, čo chcel skladateľ povedať," uviedol Rizzo. Sila a genialita Verdiho podľa neho spočíva v spojení hudby a divadla.







Za mimoriadny talent označil šéf Opery SND Tomáša Ondřeja Pilařa. Režisér priznal, že v jeho Nabucovi sa prelína rovina starého Babylonu a Verdiho doby. "Snažím sa o vytvorenie unikátneho dramatického tvaru, ktorý je nadčasový a berie si z každého historického obdobia niečo dôležité. To, kde sa reálne inscenácia odohráva, je s troškou nadhľadu javisko SND roku 2023, kde sa vzniká akási obrazová mágia," priblížil Pilař a podčiarkol, že jeho hlavným cieľom bolo vytvoriť obrazovú, veľmi magickú inscenáciu. "Ponuku na spoluprácu prijala štvorica mojich úžasných, obdivovaných kolegov, výtvarníkov," povedal režisér. Scénografom predstavenia je Petr Vítek, kostýmy navrhla Dana Haklová.



"Choreograf Martin Šinták v Nabuccovi prekvapivo prináša tanečné čísla, čo je vec, ktorá nebýva typicky vídaná. Štvrtý v tíme je svetelný dizajnér Daniel Tesař, pretože moje inscenačné videnie je vždy úzko spojené s pôsobením sveta. Svetlo robí z divadla magický, filozoficko-spirituálny rituál ľudskej duše," zdôvodnil Pilař.