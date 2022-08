SND pri personálnych zmenách v Opere SND nepochybilo

Bratislava 22. augusta (TASR) - Ministerstvo kultúry SR nezistilo žiadne pochybenia zo strany vedenia Slovenského národného divadla (SND) v prípade znižovania stavu sólistov Opery SND. Preverenie správnosti týchto postupov zabezpečilo ministerstvo kultúry na základe podnetu sólistov Opery SND, ako aj poslancov výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.



Vedenie SND sa po analýze efektivity fungovania sólistického súboru v Opere SND rozhodlo znížiť počet interných sólistov. Viacerým interným členom v rámci šetrenia financií namiesto pracovnej zmluvy ponúklo externé zmluvy.



Ministerstvo kultúry správnosť postupov preverilo a nezistilo žiadne pochybenia zo strany SND. "Organizačná zmena smerujúca k dosiahnutiu efektívnosti práce, produktivity práce a znižovaniu nákladov SND nie je v rozpore s pracovnoprávnou legislatívou ani interným riadiacim aktom, ktorým je štatút SND," konštatuje ministerstvo kultúry v protokole o kontrole.



Vedenie SND sa od začiatku domnievalo, že zníženie počtu interných sólistov bolo v súlade so všetkými predpismi. S niektorými dotknutými sólistami aj naďalej plánuje spolupracovať na základe externých zmlúv. "Prácu našich spevákov si veľmi vážime a naďalej veríme, že nám všetkým ide o to isté, aby sa SND radilo medzi moderné európske divadlá s prestížnou opernou scénou. Na ceste k tomuto cieľu musíme urobiť aj nepopulárne rozhodnutia, akým bola aj personálna zmena v internom súbore," povedal riaditeľ Opery SND Lubor Cukr. Ako doplnil, o to väčšiu radosť majú z toho, že sa s časťou z nich dohodli na ďalšej externej spolupráci.



Postup manažmentu SND a zníženie počtu členov sólistického súboru Opery SND vyvolali na jar protest tejto umeleckej zložky divadla. Postupne sa spor s vedením SND dostal až na pôdu parlamentu, kde sa ním zaoberali členovia kultúrneho výboru.