SND uvádza dve predstavenia baletnej fresky Onegin

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Šéfdramaturg Baletu SND Kristián Kohút dodáva, že Johnovi Crankovi sa podarilo vytvoriť nesmrteľnú choreografiu plnú nádherných dvíhačiek, piruet a promenád, ktorým rozumie každý.

Autor TASR
Bratislava 25. februára (TASR) - Záver februárového mesiaca bude na scéne Baletu Slovenského národného divadla (SND) patriť Oneginovi. Baletnej inscenácii, ktorá spája básnika Alexandra Sergejeviča Puškina, hudobného skladateľa Piotra Iľjiča Čajkovského a svetového choreografa Johna Cranka. Predstavenie „plné farebných emócií a nesplnených túžob milovať a byť milovaným“ si môžu priaznivci baletného umenia pozrieť v piatok a sobotu (27. a 28. 2.).

„V nádherných dobových kostýmoch sa predstavia Tatum Shoptaugh ako Tatiana, Onegina zatancuje Andrea Schifano, postavu romantického básnika Lenského Viacheslav Kruť a šibalskú Oľgu Rio Nakata,“ informuje tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková. So sólistami v predstavení účinkuje aj veľký zbor baletu. Orchester SND vedie svetoznámy dirigent Martin Yates.

„Milovníkom literatúry a opery sú mená postáv známe, sú prítomné aj v baletnej choreografii, v ktorej však nezaznie ani jeden tón z opery Eugen Onegin. V úzkej spolupráci choreografa Johna Cranka s hudobníkom Kurtom-Heizom Stolzeom vznikla hudba k baletu zložená z orchestrálnej inštrumentácie Čajkovského prevažne klavírnych diel,“ vysvetľuje SND.

Šéfdramaturg Baletu SND Kristián Kohút dodáva, že Johnovi Crankovi sa podarilo vytvoriť nesmrteľnú choreografiu plnú nádherných dvíhačiek, piruet a promenád, ktorým rozumie každý. „Sú skĺbené tak umne, že divák nevníma náročnosť tanečnej techniky, necháva sa unášať krásou pohybu a prostredníctvom neho vyjadrenými vzťahmi a citovými poryvmi jednotlivých postáv - Tatiany, Oľgy, Onegina, Lenského, Gremina,“ uzavrel.

Ako ďalej poznamenáva naša prvá scéna, udelenie licencie na uvedenie Crankovej choreografie súvisí s ocenením vysokej umeleckej kvality baletného súboru SND. Jeho návštevníci sa môžu o tom presvedčiť 27. a 28. februára. Neskôr bude baletná inscenácia Onegin v aktuálnej divadelnej sezóne na programe už iba raz.
