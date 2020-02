SNG sa podieľa na medzinárodnom výskume Slovak Soil in Flemish Art

Bratislava 1. februára (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) Bratislava je od októbra minulého roku v spolupráci s Univerzitou Antverpy a Kráľovským inštitútom pre kultúrne dedičstvo v Bruseli, Historickým ústavom SAV a VŠVU Bratislava súčasťou medzinárodného interdisciplinárneho výskumu Slovak Soil in Flemish Art.



"Jeho ťažiskom je výskum pigmentov maliarstva okolo roku 1500 vo Flámsku aj na Slovensku, konkrétne zelených medených síranov vo flámskej a spišskej tabuľovej a nástennej maľbe. Pri hľadaní pigmentov sú používané metódy ako skenovanie refrakčnou spektroskopiou a chemická analýza vzoriek, k čomu sa pridáva aj historický výskum okolností, za ktorých sa okolo roku 1500 meď exportovala zo stredoslovenských banských miest," vysvetľuje účastník výskumu, kurátor Zbierok starého umenia SNG Dušan Buran.



"Chceme prísť na to, do akej miery bol fenomén pigmentov zložených z týchto minerálov medzinárodný, či sa používali rovnako v strednej Európe ako vo Flámsku, alebo či bol vynálezom generácie flámskych maliarov," uviedol pre TASR Buran. Doteraz slovenskí odborníci za pomoci dovezených špičkových technologických zariadení analyzovali výber asi 20 obrazov slovenskej proveniencie z obdobia okolo roku 1500.



"Tzv. spektrálnou analýzou, refrakčnými metódami, röntgenom, laserom skúmali zloženie pigmentov, aby sa dali porovnať s pigmentmi používanými flámskymi umelcami," doplnil účastník medzinárodného výskumu, ktorý by mal dať odpoveď na otázku, do akej miery masívny export medi cez Thurzovsko-fuggerovskú spoločnosť ovplyvnil európske maliarstvo na začiatku 16. storočia v jeho najdôležitejšej zložke - vo flámskom maliarstve.



"Niektoré výsledky nás sklamali, iné naopak boli veľmi objavné," naznačil Dušan Buran s tým, že práce na projekte naďalej pokračujú. Niektoré z výstupov budú prezentované na seminári, ktorý sa má konať na prelome mája a júna v Bratislave.