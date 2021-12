Slovenská národná galéria vo výklade predstavuje dielo P. Bartoša

Bratislava 15. decembra (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) je stále zatvorená, okoloidúci návštevníci si však môžu pozrieť v okne bývalej kaviarne Berlinka v Esterházyho paláci v Bratislave ďalšie dielo v rámci výstavného cyklu Vo výklade. V týchto dňoch prezentuje Petra Bartoša (1938).



Obraz s názvom "To, čo mohlo byť, keby to nezničili" patrí k cyklu Dráma bratislavského podhradia, na ktorom Bartoš pracoval v spolupráci s Ľudmilou Rampákovou viac ako 11 rokov. Starobylé územie mesta, ktoré skrýva geologické aj kultúrne poklady, sa stalo už pred niekoľkými rokmi ozajstným epicentrom jeho tvorby. "Skúma ho, študuje, diskutuje o ňom s odborníkmi, pozoruje a konceptualizuje jeho postupnú devastáciu v mene nových plánov mestskej výstavby," uvádza kurátorka Lucia Gregorová Stach.



Výstava potrvá do 6. februára 2022.