VIDEO: Slovenská národná galéria pripravuje veľkolepé sťahovanie

Bratislava 27. januára (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) začína pripravovať veľkolepé sťahovanie. Pre TASR to uviedla generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá na štvrtkovej tlačovej konferencii, kde predstavili plány a novinky na rok 2022.



"Tento rok bude v SNG veľmi netypický, končíme s výstavami aj pre rozpočet, ale predovšetkým preto, že by sme sa mali konečne dokončiť rekonštrukciu. Začíname pripravovať veľkolepé sťahovanie, sťahovať sa budú všetky zbierkové, archívne fondy, bude to asi najväčšia operácia, akú sme kedy zažili," uviedla Kusá.



Potvrdila, že rekonštrukcia areálu SNG v Bratislave vstupuje do posledného roka. Ukončenie jej stavebnej časti je naplánované na leto 2022. Tento rok by mala národná galéria realizovať súťaž o dodávku vonkajšieho a vnútorného interiéru. Nové zariadenie sa podľa Kusej týka návštevníckych, spoločenských, ale aj administratívnych a odborných pracovísk, čo predstavuje 28.000 štvorcových metrov plochy. Predpokladaná hodnota zákazky bola po posúdení Útvaru hodnoty za peniaze stanovená na 2.880.000 eur bez DPH.



Galéria má v pláne sprístupniť budovu aj bez interiéru a stálych expozícií. "Radi by sme verejnosti odprezentovali rekonštrukciu ako tému, ukázali stavbu aj mechanizmus galérie, a to prostredníctvom prehliadok, lektorských výkladov, atraktívnych programov a iných kreatívnych a vzdelávacích aktivít," poznamenala Kusá. "Národná galéria v 21. storočí – to nie sú iba výstavné siene – to je aj priestor a zároveň nástroj určený na kultiváciu spoločnosti, a práve na túto úlohu sa v prvej fáze chceme zamerať," dodala.







Záujem širokej verejnosti o rekonštrukciu budovy SNG v Bratislave potvrdili aj online programy, ktoré dosiahli rekordnú sledovanosť. "Videoprehliadka generálnej riaditeľky na stavbe dosiahla 15.000 videní. Verejnosť zaujíma stav rekonštrukcie budovy, ľudia by sa tam už radi prišli pozrieť, na konci roka 2022 máme naplánované menšie programy a živé prehliadky v holodome, ešte nie úplne obývanom priestore, aby sa návštevník začal s budovou zoznamovať naživo, priamo na mieste," povedala pre TASR riaditeľka úseku marketingu a komunikácie SNG Bohdana Hromádková.



Podčiarkla, že v roku 2022 určite nebude otvorená nová budova SNG s expozíciami, interiérom a všetkými prvkami, ktoré návštevník očakáva. "Ale aj tento stav priestorov je zaujímavý a je tam čo vidieť," dodala s tým, že aj do "surového" priestoru chce galéria vstúpiť živými programami pre návštevníkov alebo intervenciou diel súčasného umenia.



Na YouTube kanáli SNG sú momentálne dostupné dve prehliadky stavby. Tému rekonštrukcie galerijného areálu má doplniť na jar ďalšia videoprehliadka.