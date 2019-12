Šťastný nový rok ovládol kiná, na konte má vyše 56.000 divákov

Bratislava 10. decembra (TASR) - Nový slovensko-český film Šťastný nový rok ovládol kiná. Komédiu, ktorá ponúka kombináciu hereckých hviezd a hrejivej vianočnej atmosféry, si počas premiérového víkendu v kinách prišlo pozrieť 53.030 divákov. "Spolu s predpremiérami ho tak videlo 56.555 osôb," TASR o tom informoval Peter Gašparík z distribučnej spoločnosti Continental film.



Snímka režiséra Jakuba Kronera (Bratislavafilm, Lóve, Lokalfilmis) rozpráva príbeh štvorice dlhoročných kamarátok, ktoré sa stretnú na hoteli vo Vysokých Tatrách, aby tam spoločne strávili Silvester. Každá z nich je v inej fáze partnerského vzťahu. Hana (Táňa Pauhofová) je nešťastná po rozchode s neverným partnerom. Rozvedená Marcela (Antónia Lišková) žije v trojgeneračnej ženskej domácnosti so svojou matkou a pubertálnou dcérou. Na horách narazí na svojho bývalého manžela s mladou priateľkou, ktorá bude zdrojom mnohých komických situácií. Tehotná Veronika (Gabriela Marcinková) je manželkou riaditeľa hotela, snažiaceho sa pred ňou zamlčať paniku z blížiaceho sa narodenia dieťaťa. A Barbi (Zuzana Norisová) žije v šťastnej rodine s manželom a sedemročnou dcérou, ktorá je už vo svojom veku z celej trojice najdospelejšia. Spoločne s radosťami i trápeniami štvorice ožije aj príbeh dávneho vzťahu Marcelinej mamy Eleny (Emília Vášáryová), ktorej láska sa po rokoch života v zahraničí vracia domov.



Ponuku hrať v snímke Šťastný nový rok, pod ktorou je podpísaná aj scenáristka a producentka Adriana Kronerová, prijali aj herci ako Jiří Bartoška, Ján Koleník, Tomáš Maštalír, Marek Majeský, Jakub Prachař a Petr Vaněk či špeciálni hereckí hostia – držiteľka titulu Najlepšej európskej herečky Alexandra Borbély a obľúbený maďarský herec Ervín Nagy.



"Do všetkých postáv som sa vedela vcítiť, je tam jedna postava, ktorá je mne najbližšia, viac je o mne, nepoviem, ktorá to je, ale jedna z tých žien je mi najbližšia, ostatné mám okolo seba a mám ich rada. Aj tie ostatné postavy majú svoj predobraz, v istej fáze si začali žiť, samé si pýtali. Pre scenáristu je najlepšie, keď si postavy začnú žiť svojím životom," povedala pre TASR Kronerová, ktorá už pred ôsmimi rokmi prišla s myšlienkou vytvoriť slovenskú Lásku nebeskú. Scenáristka ďalej priznala, že výborne sa jej písala postava, ktorú hral Tomáš Maštalír. "To ma bavilo," podčiarkla.



"Paleta charakterov je dostatočne pestrá na to, aby sa stále bolo na čo pozerať, každý charakter mal svoju konkrétnu úlohu v tom príbehu. Každá postava má svoj súkromný svet okolo seba, v mojom prípade to bola rodina s dcérkou, ktorú moja postava pravidelne zabúda všade, kde sa len dá," komentoval pre TASR filmovú novinku a svoju postavu v nej Maštalír. "Je to trošku zmätkár, ktorý sa možno nechá uniesť vždy prítomným okamihom. Ale nerobí to zo zlým úmyslom, keď zistí, že dcéru niekde zabudol, zažíva najväčší stres v živote zakaždým a je schopný sa aj dolámať," uzavrel.



Šťastný nový rok je v kinách od 5. decembra.