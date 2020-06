Súťaž Dramaticky mladí pozná svojich víťazov

Bratislava 4. júna (TASR) – Súťaž Dramaticky mladí, ktorú organizuje Divadelný ústav v Bratislave s cieľom podporiť kreativitu a tvorivé zručnosti detí a mládeže, pozná svojich víťazov. Prvé miesto udelila porota Anne Vatalovej za dramatický text Test. TASR o tom informoval Dušan Poliščák, PR manažér Divadelného ústavu.



"Dej hry zasadila do školského prostredia, ktoré je pre autorov a autorky v tomto veku silným zdrojom inšpirácie. Do textu dokázala bez pátosu vložiť aj myšlienku o tom, že netreba súdiť knihu podľa obalu a hoci ide o príbeh pubertálnej lásky, postavy si udržiavajú istý nadhľad," priblížila teatrologička Lenka Dzadíková, členka poroty, ktorú ďalej tvorili divadelná kritička Dominika Zaťková a teatrologička Dária Fojtíková Fehérová. Víťazka Anna Vatalová uspela už v minulom ročníku súťaže, keď získala druhé miesto s textom Deň, na ktorý sa zabudlo.



Na druhom mieste súťaže pôvodných dramatických textov pre deti a mládež od deväť do 18 rokov sa umiestnil Samuel Hornáček s textom Zelená víla. "Samuel napísal fiktívnu hru o osamelosti, životnej beznádeji, s využitím prostriedkov moderného divadla a s cieľom vytrhnúť čitateľa/diváka z pohodlia svojho života," zhodnotila Zaťková. Tretie miesto získala Tasia Liana Martošová za text Školský deň. "Na texte najmladšej ocenenej autorky sme ohodnotili všímavosť ku každodennému životu a schopnosť nájsť v bežných školských situáciách, ktoré zažíva so spolužiakmi, dramatický potenciál, ktorý autorka dokázala spracovať sviežim a vtipným spôsobom," uzavrela Zaťková.



Odovzdávanie cien sa malo tradične uskutočniť počas festivalu Dotyky a spojenia v Martine. Pre situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 ho organizátori presunuli na jeseň, kedy sa v bratislavskom Štúdiu 12 uskutoční aj scénické čítanie ocenených textov.