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Súťaž Maľba pozná finalistov 21. ročníka
Víťazi súťaže Maľba roka 2026 budú známi na jeseň, ocenenie si prevezmú 8. októbra počas vernisáže finálových diel v Galérii Nedbalka v Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Súťaž profesionálnych výtvarných umelcov do 35 rokov s názvom Maľba, ktorú organizuje Nadácia VÚB a je jednou z najvýraznejších slovenských iniciatív na podporu súčasného výtvarného umenia, pokračuje 21. ročníkom. Porota zložená z renomovaných odborníkov zo Slovenska a zo zahraničia vybrala tohtoročnú dvadsiatku finalistov spomedzi vyše stovky prihlásených autorov. TASR o tom informoval PR manažér Dominik Miša.
Porotcovia vybrali do finále obrazy, ktoré vytvorili Adam Baník, Maroš Bavoľár, Denis Braun, Dávid Čerťanský, Alexandra Hrehová, Monika Hurajová, Ľubomíra Chylová Sekerášová, David Javorský, Samuel Kollárik, Anna Kyjovská. O prestížne ocenenie sa v aktuálnom ročníku súťaže uchádzajú aj Nancy Lacová, Ľubomír Mati, Jakub Ružinský, Denisa Slavkovská, Michal Šumichrast, Michaela Šuranská, Šimon Tóth, Eva Vaňová, Laura Zvěřina a Lucia Žitnayová.
Ako ďalej uvádza organizátor, v 21. ročníku súťaže vyberá dvadsiatku finalistov aj samotných víťazov porota, ktorú tvoria David Maljkovič, jeden z najvýznamnejších súčasných chorvátskych umelcov a predseda poroty, Michal Borowik, poľský zberateľ súčasného umenia, kurátor a autor, Barbora Kundračíková, česká pedagogička a historička umenia, a teoretička umenia Denisa Tomková, Slovenka pôsobiaca na Fakulte humanitných štúdií Karlovej univerzity v Prahe.
Odborná porota bude v druhom kole hodnotiť dodané originály finálových diel a rozhodne o troch víťazoch, ktorí získajú spolu s referenciami pre rozvoj svojej budúcej umeleckej kariéry aj finančné odmeny.
Víťazi súťaže Maľba roka 2026 budú známi na jeseň, ocenenie si prevezmú 8. októbra počas vernisáže finálových diel v Galérii Nedbalka v Bratislave. Výstava bude sprístupnená bezplatne pre širokú verejnosť.
Porotcovia vybrali do finále obrazy, ktoré vytvorili Adam Baník, Maroš Bavoľár, Denis Braun, Dávid Čerťanský, Alexandra Hrehová, Monika Hurajová, Ľubomíra Chylová Sekerášová, David Javorský, Samuel Kollárik, Anna Kyjovská. O prestížne ocenenie sa v aktuálnom ročníku súťaže uchádzajú aj Nancy Lacová, Ľubomír Mati, Jakub Ružinský, Denisa Slavkovská, Michal Šumichrast, Michaela Šuranská, Šimon Tóth, Eva Vaňová, Laura Zvěřina a Lucia Žitnayová.
Ako ďalej uvádza organizátor, v 21. ročníku súťaže vyberá dvadsiatku finalistov aj samotných víťazov porota, ktorú tvoria David Maljkovič, jeden z najvýznamnejších súčasných chorvátskych umelcov a predseda poroty, Michal Borowik, poľský zberateľ súčasného umenia, kurátor a autor, Barbora Kundračíková, česká pedagogička a historička umenia, a teoretička umenia Denisa Tomková, Slovenka pôsobiaca na Fakulte humanitných štúdií Karlovej univerzity v Prahe.
Odborná porota bude v druhom kole hodnotiť dodané originály finálových diel a rozhodne o troch víťazoch, ktorí získajú spolu s referenciami pre rozvoj svojej budúcej umeleckej kariéry aj finančné odmeny.
Víťazi súťaže Maľba roka 2026 budú známi na jeseň, ocenenie si prevezmú 8. októbra počas vernisáže finálových diel v Galérii Nedbalka v Bratislave. Výstava bude sprístupnená bezplatne pre širokú verejnosť.