Tradície a súčasnosť prepojí festival Črepiny času v Martine

Martin 21. augusta (TASR) – Tvorivé dielne, graffiti exhibíciu či komentované prehliadky zažijú v sobotu návštevníci nultého ročníka festivalu Črepiny času v Martine. Uskutoční sa od 10:00 do 18:00 pri Slovenskom národnom múzeu a Barmuseu na Malej hore. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM v Martine Milena Kiripolská.



V tvorivej dielni sa návštevníci od 10.00 h môžu priučiť drotárskemu remeslu s majstrom Ladislavom Fapšom. Jeho výrobky si môžu pozrieť aj na výstave Majstri drôtu v Etnografickom múzeu. „Martinský street art umelec predvedie od 10.00 h graffiti exhibíciu Ty, ty, ty, grafitti, spojením moderného pouličného umenia s tradičnými ľudovými prvkami," priblížila Kiripolská.



Pripravené sú aj komentované prehliadky muzeálnej záhrady s odborníkom, ktorý hostí zoznámi s históriou a rastlinnými skvostami bývalej botanickej záhrady. Záhady záhrady môžu objavovať o 11.00, 12.30 a 14.00 h. O 14.30 h sa začne tanečný workshop. „Jeho lektor Adam Kmeť návštevníkov rád zaučí do tajov tanca a poprepletá súčasné tanečné pohyby s tými tradičnými, ľudovými," dodala Kiripolská.



Na prehliadkové Mólo starých materí pozýva o 15.45 h folklórny súbor Lysec. Počas módnej prehliadky bude prezentovať modrotlač, ktorá sa používala na výrobu rôznych tradičných odevných súčastí. Vyvrcholením programu bude koncert ľudovej hudby Javorové husle o 17.00 h.



Festival Črepiny času prepája tradičné so súčasným a pripravuje ho Kultúrne centrum Museum v spolupráci so SNM v Martine.