Týždeň slovenského filmu si záujemcovia môžu pozrieť online

Bratislava 26. novembra (TASR) - Týždeň slovenského filmu sa pre pandemickú situáciu presúva do online priestoru. Uskutoční sa v redukovanej podobe, program bude tvoriť výber desiatich filmov, odborné panely, diskusia o vplyve pandémie na audiovíziu aj online Filmový kabinet deťom. Prehliadka sa začne v pondelok 29. novembra a potrvá do nedele 5. decembra na www.kino-doma.sk. Vstup na online projekcie a sprievodný program je voľný.



Bilančná prehliadka Slovenského filmového ústavu (SFÚ) mala pôvodne premietnuť 20 celovečerných hraných a dokumentárnych filmov, ktoré mali premiéru v kinách v minulom roku. Napokon divákom pripomenie majoritne slovenské filmy, na ktorých bol väčšinový podiel Slovenskej republiky. "V rámci diskusných panelov o dokumentárnej, hranej a animovanej tvorbe sa autori príspevkov dominantne venujú práve majoritnej tvorbe, ktorá je pre nás podstatná," zdôvodnil pre TASR online podobu prezentácie programový dramaturg prehliadky Miro Ulman.



V prehliadke bude dominovať dokumentárna tvorba, diváci si budú môcť pozrieť snímky o nedávno zosnulom spevákovi Miroslavovi Žbirkovi Meky, o slovenskom reportérovi Andrejovi Bánovi Raj na zemi, portrét svetoznámeho slovenského míma Milan Sládek aj hudobný dokument Tempos, ktorý rozpráva príbeh Patrika "Rytmusa" Vrbovského.



Online program premietne aj celovečerný dokument s hranými scénami Králi videa, ktorý mapuje scénu dovozu, kopírovania a dabovania západných filmov v socialistickom Československu, dokument Zlatá zem, ktorý sleduje boj obyvateľov troch malých obcí na východe Slovenska o územie s veľkou americkou ropnou spoločnosťou, snímka Hokejový sen, ktorá predstavuje Slovákov ako hokejový národ, a dokument Salto je kráľ, zobrazujúci partiu kamarátov s túžbou zlaniť najvyššie vodopády sveta.



Týždeň slovenského filmu premietne aj drámu Služobníci, jeden z najoceňovanejších a najžiadanejších filmov minulého roka. Film, ktorý mal premiéru na vlaňajšom Berlinale, reflektuje ideologický vplyv cirkvi na študentov bohosloveckej fakulty v 80. rokoch minulého storočia. V programe figuruje tiež thriller Sviňa, najnavštevovanejší film roka 2020.



Sprievodný program v online podobe podujatia prinesie odborné panely, diváci sa budú môcť počas panelov zapojiť aj do diskusie prostredníctvom četu. Pripravená je aj online diskusia "Audiovizuálna tvorba, distribúcia a ich podpora v čase pandémie" za účasti zástupcov producentov, distribútorov, kinárov i Audiovizuálneho fondu. Ukrátené neostanú ani deti, počas prehliadky sa bude konať online Filmový kabinet deťom, v ktorej sa dozvedia, ako vzniká animovaný film a pozrú si výber krátkych slovenských animovaných filmov.