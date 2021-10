Hlavná téma festivalu Ekotopfilm - Envirofilm má názov Konzum

Bratislava 25. októbra (TASR) - Dokumentárne snímky z celého sveta i diskusiu o klimatickej zmene v meste a ďalšie závažné témy má v programe medzinárodný filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm. Podujatie s hlavnou témou Konzum sa v pondelok začína v Bratislave a Banskej Bystrici. Potrvá do 29. októbra.



"Míňame viac financií a tvoríme viac odpadu. Dobu konzumnú by sme mali čo najskôr ukončiť a ja dúfam, že počas našej kampane a filmoch sa ľudia môžu zamyslieť a možno aj niečo zmeniť vo svojich životoch," hovorí riaditeľ filmového festivalu Peter Lím. Na tému konzumu prináša diskusiu s názvom Zbohom doba konzumná! Naozaj?, v ktorej sa účastníci zamyslia nad otázkami, či existuje rozumná miera nákupov a či využívame zdroje efektívne. Diskusia a vybrané časti sprievodného programu bude festival streamovať na sociálnych sieťach.



Organizátori ďalej avizujú, že filmový program ponúka tradične prehliadku tých najlepších filmov, prinášajúcich témy a myšlienky, ktoré treba pripomínať či objavovať. Na svoje si prídu aj fanúšikovia divokej prírody.



Ekotopfilm organizuje aj Junior festival pre základné a stredné školy. Spriaznené školy v rámci enviro výchovy budú opäť prichádzať do kinosál na prednášku a filmový program. Prvýkrát dostali možnosť zúčastniť sa rodičia s deťmi. Na malých divákov čaká kvíz o plytvaní potravinami s raperom Kalim, blok detských filmov a im venované prednášky. V Bratislave (Pistoriho palác) sa dozvedia o záchrane zvierat od Metoda Maceka zo Záchrannej stanice v Zázrivej. V Banskej Bystrici (Europa SC) ochranár Erik Baláž predstaví slovenské lesy, aktivista Milan Jeglík vysvetlí, ako fungujú rangeri na celom svete.



Vstup na festival je voľný.