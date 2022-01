Režisérsky debut Z. Fialovej bude mať premiéru

Bratislava 22. januára (TASR) - Tri herečky, tri výtvarníčky sa stretli v predstavení Krása nevídaná, režisérskom debute Zuzany Fialovej, ktorý v sobotu premiéruje Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Ako TASR informovala vedúca manažmentu DPOH a dramaturgička Valeria Schulczová, ide o druhú inscenáciu projektu Generácia Z.



"Tvorkyňami inscenácie sú výlučne ženy. Je to výpoveď o nich samotných, ale nie je to inscenácia len o ženách pre ženy. Naopak, je určená aj mužom. Našou snahou je nájsť pochopenie, prienik, láskavé porozumenie a spravodlivé rozhorčenie. A to je možné práve vďaka tomu, že pomenujeme problémy, krivdy a úzkosti," vysvetľuje Schulczová.



U mladých ľudí vzrástla s pandémiou aj agresivita, arogancia, pokusy o samovraždu. Potvrdzuje to Katarína Štefaničiaková, špeciálna pedagogička a psychoterapeutka. "Na rozdiel od predošlých generácií sa pri Generácii Z stretávame s vyššou mierou depresií, úzkostí, sebapoškodzovaním, vrátane porúch príjmu potravy," konštatuje odborná konzultantka hry. Práve táto skutočnosť zaujala herečku Zuzanu Fialovú, ktorá sa prvýkrát zhostila úlohy režisérky. "Európske štatistiky hovoria, že na Slovensku je 87 percent dievčat nešťastných. Sme najhoršia krajina Európskej únie, čo sa týka šťastia a spokojnosti mladých dievčat. Je to šialené číslo," podčiarkuje Fialová s tým, že práve z týchto a podobných štatistík vychádzajú smutné, ale aj vtipné, no predovšetkým pravdivé príbehy, ktoré tvoria novú inscenáciu. "Musím povedať, že nejde o ´depku´, naopak, Krása nevídaná je hra plná emócií. Je to veľmi jasná správa od dievčat z Generácie Z," dodáva Fialová.



Inscenácia vznikla v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave. Autorkami scény, kostýmov a inštalácií sú talentované umelkyne Vivien Kvasnicová, Ema Šútovcová a Paula Gogola, ktoré v inscenácii hrajú spolu s herečkami – Máriou Schumerovou, Annamáriou Janekovou a Romanou Ondrejkovičovou. "Krása nevídaná je krehká, drsná, vtipná, extrémna, autentická a odvážna,“ zhodujú sa umelkyne v názore na predstavenie.



Premiéra sa uskutoční v CO kryte DPOH.