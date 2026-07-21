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V Galérii Umelka otvorili výstavu Tri svety
Výstava potrvá do 4. augusta.
Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Tri svety je názov výstavy, ktorú v utorok slávnostne otvorili v Kamennej sále bratislavskej Galérie Umelka. Svoje maľby a sochárske diela na nej prezentujú Ľubica Malovecká, Jana Kubíčková-Coubi a Zuzana Klasová.
Priaznivci výtvarného umenia sa na výstave v kurátorskej koncepcii Márie Kovalčíkovej môžu zoznámiť s troma autorkami a osobitými svetmi abstraktnej maľby aj sochárskej kreativity. „Spája ich však presvedčenie, že obraz ani socha nemusia zobrazovať skutočnosť, aby dokázali sprostredkovať jej podstatu. Každá z nich hľadá vlastný vizuálny jazyk, prostredníctvom ktorého premieňa osobnú skúsenosť, emóciu a predstavivosť na autonómne výtvarné dielo,“ vysvetľuje Kovalčíková.
Zuzana Klasová podľa nej vychádza z prírody a vnútorného sveta človeka. Jej tvorba je založená na intuícii, spontánnom geste a citlivom vnímaní okamihu. „Maľba sa stáva priestorom meditácie, kde farba, svetlo a štruktúra vytvárajú metafory pokoja, nádeje i duchovného hľadania. Často ich skombinuje do chaotických vzťahov, aby vytvorila enigmatické napätie medzi okom diváka a vlastnou intuitívne precítenou vnútornou metaforou,“ približuje kurátorka s tým, že autorka nezobrazuje konkrétne príbehy, ale ich emocionálnu podstatu. „Divák je pozvaný objavovať vlastné významy ukryté v jemných vzťahoch geometrických tvarov a farebných plôch,“ dodáva Kovalčíková.
Ľubica Malovecká zachytáva environmentálnu realitu. Sériou obrazov „Second Nature“ sa snaží vyprovokovať divákov, aby uvažovali nad súčasným konzumom, množiacim sa odpadom a environmentálnou záťažou. Poukazuje na to, že umelé materiály - plasty, syntetické farby a rôznorodý odpad sa stali našou novou prirodzenosťou, nahrádzajú prírodné materiály.
Jana Kubíčková objavuje krásu v svete luxusných parfumov. Fascinujú ju elegantné línie flakónov, ich dizajn, farebnosť a symbolika vôní. Nemožno ich síce zachytiť zrakom, no Kubíčková ich sprostredkováva prostredníctvom výtvarného jazyka. „Vôňa sa v jej dielach premieňa na farebnú atmosféru, jemné vrstvenie plôch a harmonické kompozície. Lesk skla, odrazy svetla i zmyslovosť parfumov sa stávajú východiskom pre polo-abstraktné obrazy, v ktorých sa vizuálny zážitok prelína s predstavou neviditeľného,“ dodáva kurátorka výstavy k výtvarníčke, ktorá v maľbách na hodvábe preferuje jemnú farebnú kresbu a priestorové sochy - objekty vytvára z masívnych drevených korpusov, do ktorých vkladá drobné kovové detaily, špirály z drôtu, aj vzácne kamene a polodrahokamy.
„Hoci každá z autoriek vychádza z odlišného zdroja inšpirácie - z poézie a intuície, z tematiky životného prostredia či zo sveta vôní - všetky spája presvedčenie, že abstrakcia je priestorom tvorivej slobody,“ podčiarkuje Kovalčíková.
Výstava potrvá do 4. augusta.
Priaznivci výtvarného umenia sa na výstave v kurátorskej koncepcii Márie Kovalčíkovej môžu zoznámiť s troma autorkami a osobitými svetmi abstraktnej maľby aj sochárskej kreativity. „Spája ich však presvedčenie, že obraz ani socha nemusia zobrazovať skutočnosť, aby dokázali sprostredkovať jej podstatu. Každá z nich hľadá vlastný vizuálny jazyk, prostredníctvom ktorého premieňa osobnú skúsenosť, emóciu a predstavivosť na autonómne výtvarné dielo,“ vysvetľuje Kovalčíková.
Zuzana Klasová podľa nej vychádza z prírody a vnútorného sveta človeka. Jej tvorba je založená na intuícii, spontánnom geste a citlivom vnímaní okamihu. „Maľba sa stáva priestorom meditácie, kde farba, svetlo a štruktúra vytvárajú metafory pokoja, nádeje i duchovného hľadania. Často ich skombinuje do chaotických vzťahov, aby vytvorila enigmatické napätie medzi okom diváka a vlastnou intuitívne precítenou vnútornou metaforou,“ približuje kurátorka s tým, že autorka nezobrazuje konkrétne príbehy, ale ich emocionálnu podstatu. „Divák je pozvaný objavovať vlastné významy ukryté v jemných vzťahoch geometrických tvarov a farebných plôch,“ dodáva Kovalčíková.
Ľubica Malovecká zachytáva environmentálnu realitu. Sériou obrazov „Second Nature“ sa snaží vyprovokovať divákov, aby uvažovali nad súčasným konzumom, množiacim sa odpadom a environmentálnou záťažou. Poukazuje na to, že umelé materiály - plasty, syntetické farby a rôznorodý odpad sa stali našou novou prirodzenosťou, nahrádzajú prírodné materiály.
Jana Kubíčková objavuje krásu v svete luxusných parfumov. Fascinujú ju elegantné línie flakónov, ich dizajn, farebnosť a symbolika vôní. Nemožno ich síce zachytiť zrakom, no Kubíčková ich sprostredkováva prostredníctvom výtvarného jazyka. „Vôňa sa v jej dielach premieňa na farebnú atmosféru, jemné vrstvenie plôch a harmonické kompozície. Lesk skla, odrazy svetla i zmyslovosť parfumov sa stávajú východiskom pre polo-abstraktné obrazy, v ktorých sa vizuálny zážitok prelína s predstavou neviditeľného,“ dodáva kurátorka výstavy k výtvarníčke, ktorá v maľbách na hodvábe preferuje jemnú farebnú kresbu a priestorové sochy - objekty vytvára z masívnych drevených korpusov, do ktorých vkladá drobné kovové detaily, špirály z drôtu, aj vzácne kamene a polodrahokamy.
„Hoci každá z autoriek vychádza z odlišného zdroja inšpirácie - z poézie a intuície, z tematiky životného prostredia či zo sveta vôní - všetky spája presvedčenie, že abstrakcia je priestorom tvorivej slobody,“ podčiarkuje Kovalčíková.
Výstava potrvá do 4. augusta.