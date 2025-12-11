< sekcia Kultúra
Kultúra: V SND sa konalo predstavenie pre nevidiace a slabozraké deti
Tento rok sme na podujatí Luskáčik bez bariér opäť privítali nevidiace a slabozraké deti, aby sme im umožnili zažiť krásu baletného umenia.
Bratislava 11. decembra (TASR) - V Slovenskom národnom divadle (SND) sa konalo predstavenie Luskáčik bez bariér pre nevidiace a slabozraké deti, v rámci projektu Divadlo pre všetky deti. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.
„Tento rok sme na podujatí Luskáčik bez bariér opäť privítali nevidiace a slabozraké deti, aby sme im umožnili zažiť krásu baletného umenia. Balet Luskáčik je ideálnym hudobným dielom na prvé stretnutie nevidiacich deti s baletom,“ spresnila riaditeľka Baletu SND Nina Poláková.
Pažítková ozrejmila, že deti dostali darček - ohybnú drevenú figúrku, pomocou ktorej mohli počas dramaturgického úvodu samy vytvárať tanečné pózy. K dispozícii mali tiež baletné špičky, rekvizity a kostýmy. „Pomocou hmatu si mohli deti predstaviť ich tvar, materiály a detaily - od malých myšiek až po exotické kostýmy národných tancov. Podujatie uzatvorila diskusia s tanečníkmi, ktorí prišli v kostýmoch, aby si deti mohli cez dotyky dotvoriť dojmy z predstavenia,“ doplnila dramaturgička Baletu SND Eva Gajdošová.
Pažítková poznamenala, že cieľom programu Divadlo pre všetky deti je dostať na predstavenia SND deti zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo so zdravotným znevýhodnením, ktoré by sa inak do divadla možno nikdy nedostali. „A umožniť im tak zažiť výnimočné chvíle, ktoré divadlo prináša,“ dodala.
