Výstava výtvarníčky a maliara v Modrom Kameni trvá do 13. apríla
SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň, je zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla.
Modrý Kameň 3. marca (TASR) - Výstava, ktorá predstavuje spoločnú prezentáciu tvorby výtvarníčky a akademického maliara, trvá na hrade Modrý Kameň vo veľkokrtíšskom okrese do 13. apríla. TASR o tom informovala Dáša Ďuríková zo Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea bábkarských kultúr a hračiek.
Dodala, že výstava s názvom Záhrada žien predstavuje prezentáciu tvorby výtvarníčky Sone Krajčovičovej a akademického maliara Miroslava Bezáka. Záujemcovia si ju môžu pozrieť vo výstavných priestoroch barokovej sály na hrade Modrý Kameň. Krajčovičová je neprofesionálna výtvarníčka, ktorá sa maľbe venuje od roku 2014. „Ženy a kvety v jej obrazoch nesú emócie, nálady a tiché príbehy. Jemné vnútorné stavy zachytené farbou, líniou a symbolom,“ objasnila Ďuríková.
Ako ďalej uviedla, akademický maliar Bezák je slovenský výtvarník a reštaurátor. „Vyše 20 rokov pôsobil v Slovenskej národnej galérii, kde sa venoval reštaurovaniu významných umeleckých diel vrátane gotických tabúľ a diel zo zbierok starého umenia,“ spomenula. Vo svojej voľnej tvorbe pracuje s olejomaľbou, akrylom a akvarelom. Zameriava sa najmä na maľbu krajiny a inšpiruje sa cestami po Taliansku a Chorvátsku.
Záhrada žien je podľa SNM výstavou o vnútornej krajine, o emóciách, meditáciách a premenách. „Ženská figúra sa v nej stáva symbolom citlivosti, sily aj zraniteľnosti. Diela oboch autorov spolu vytvárajú harmonický celok, v ktorom sa stretáva osobné prežívanie s profesionálnou maliarskou skúsenosťou,“ ukončilo múzeum.
SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň, je zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla. Súčasťou sú aj dejiny vývoja detskej hračky, ako i dejiny regiónu, v ktorom sa nachádza. Hradný objekt tvoria zrúcaniny starého gotického hradu a budova barokového kaštieľa, kde sídli múzeum.
