Slovenské národné múzum v Bratislave priblíži príbeh A. Frankovej

Bratislava 10. júna (TASR) - Výstavno-edukatívny projekt Nechajte ma byť takou, aká som, približujúci životný príbeh Anny Frankovej, otvorili v sídelnej budove Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave. Výstava sprevádza animovaný film Kde je Anna Franková od oscarového režiséra Ariho Folmana, ktorý vstúpil do kinodistribúcie na Medzinárodný deň detí.



"Posolstvo Anny Frankovej je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Narastajúca diskriminácia, extrémizmus, antisemitizmus a popieranie holokaustu je zdvihnutým prstom v demokratickej spoločnosti, v ktorej žijeme," hovorí Dominik Hronec, kreatívny riaditeľ spoločnosti Film Europe, ktorá sa venuje distribúcii ocenených festivalových a európskych filmov na Slovensku a v Česku. "Vzdelávať mladú generáciu je aj našou úlohou, preto sme sa vo veci širšej spolupráce obrátili na partnerov SNM a Nadáciu Milana Šimečku, aby sme spoločne prepojili film, výstavu a knihu do jedného unikátneho vzdelávacieho projektu," vysvetlil.



Edukatívny projekt "Nechajte ma byť takou, aká som" priniesla na Slovensko Nadácia Milana Šimečku. Prostredníctvom medzinárodnej putovnej výstavy z dielne Anne Frank House v Amsterdame zoznamuje mladú generáciu s aktuálnymi témami - diskriminácia, rasová nenávisť a predsudky voči "inakosti", na pozadí silného príbehu nemeckého židovského dievčaťa Anny Frankovej. "Z radov študentov školí vlastných edukátorov tak, aby mohli s projektom ďalej oboznamovať svojich rovesníkov," ozrejmuje Zuzana Vášáryová, vedúca Centra múzejnej komunikácie SNM.



Organizátori poskytnú študentské lektoráty priamo vo výstavných priestoroch, a to raz týždenne v sobotu od 14.00 do 16.00 h (lektorát sa začína vždy každú celú hodinu). "Hoci nejde o klasický výstavný projekt v SNM, uvedomujeme si predovšetkým jeho hodnotu a potenciál osloviť našich návštevníkov s týmito citlivými témami, ktoré rezonujú viac ako inokedy v súčasnej spoločnosti a my k nim nesmieme ostať ľahostajní," dodal generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.



Výstava potrvá do 15. augusta. Návštevníci si až do jej ukončenia budú môcť zakúpiť spolu so vstupenkou v pokladni aj knižný komiks Denník Anny Frankovej od autora Ariho Folmana a ilustrátora Davida Polonskeho. Vzdelávací program k výstave pre školské kolektívy je možné vopred rezervovať na adrese veronika@nadaciams.sk. Film Kde je Anna Franková uvádzajú kiná na celom Slovensku.