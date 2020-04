Výstavy a programy SNG v roku 2019 spoznalo takmer 130000 návštevníkov

Bratislava 30. apríla (TASR) – Na výstavy a expozície, ale i edukačné a spoločenské programy Slovenskej národnej galérie (SNG) v roku 2019 zavítalo 128.385 návštevníkov. Vyplýva to z verejného odpočtu Slovenskej národnej galérie (SNG) za rok 2019.



Do fondu národnej zbierkotvornej inštitúcie pribudlo 1460 predmetov, SNG investovala do akvizícií 80.016 eur. "Do zbierky SNG pribudol v roku 2019 aj mimoriadne kvalitný obraz – Portrét neznámeho muža, pripísaný barokovému maliarovi, rodákovi z Pezinka, Jánovi Kupeckému," pripomenula Klára Hudáková z oddelenia marketingu a tvorby programov SNG. V priebehu roka zdigitalizovala galéria 6180 zbierkových predmetov a kultúrnych objektov. “Najmä zo zbierok Východoslovenskej galérie, Oravskej galérie, Galérie umenia Ernesta Zmetáka, Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne a zo zbierok SNG, v roku 2019 pribudla Považská galéria umenia," dodala Hudáková.



Priblížila tiež, že počas roka kompletne zrekonštruovali 99 zbierkových predmetov SNG, reštaurátori vykonali takisto ďalších 1754 ošetrení. "SNG pokračovala vo vývoji Webu umenia, jeho celková návštevnosť stúpla na 199.990, čo je o 28.000 viac ako v roku 2018,“ oznámila. "V rámci tvorby a nových digitálnych projektov pribudol napríklad projekt vytvorený pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie Čas-opis 1989,“ dodala.



Galéria pokračovala i v rekonštrukcii areálu SNG v Bratislave, ku koncu roka 2019 bolo plnenie rozpočtu investičnej akcie vo výške 30.221.965 eur s DPH, teda na úrovni 62,03 percenta.