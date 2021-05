Záujemcovia môžu svoje diela posielať do súťaže Literárny Zvolen 2021

Zvolen 30. mája (TASR) – Debutanti, neprofesionálni spisovatelia či básnici môžu svoje diela posielať do celoštátnej súťaže literárnej tvorby Literárny Zvolen 2021. Na svojej oficiálnej webstránke o tom informuje Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Súťaž je pre autorov, ktorí sa venujú neprofesionálnej literárnej tvorbe, otvorená do 30. júna.



Literárny Zvolen je spojený s dlhoročnou tradíciou, súťažnými kategóriami sú poézia i próza. V tomto ročníku je novinkou hodnotenie postavené na kritériách originalita námetu, kreativita, štylistika, práca s jazykom a emocionálna čitateľská stopa. Podujatie vytvára priestor na prezentáciu a konfrontáciu literárnej tvorby neprofesionálnych autorov, členov literárnych klubov a skupín tvorivého písania. Každý účastník súťaže získa prehľad, ako sú jeho autorské sily rozložené v rámci piatich oblastí, na hodnotenie sa dostane každý text Literárneho Zvolena.



Vybraní súťažiaci získajú možnosť stretnúť sa na vyhodnotení celoštátneho kola súťaže od 9. do 10. októbra 2021 vo Zvolene. Súčasťou vyhodnotenia budú tvorivé dielne, sprievodný program a seminár. Víťazné práce budú zverejnené v zborníku Literárny Zvolen 2021. Hlavnou zmenou 27. ročníka je odmena pre víťazov v podobe mentora. Víťazi oboch kategórií, poézia a próza, získajú možnosť pracovať s mentorom na vopred určené obdobie. Mentor bude mať pripomienky k tvorbe autorov a zároveň im ponúkne svoj pohľad na rôzne formy a spôsoby písania.



Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecký rast kolektívov i jednotlivcov, prostredníctvom poznávania a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti literatúry. Do súťaže sa autori prihlasujú vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.