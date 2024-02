Zrekonštruované kino Lumiére začne premietať 6. februára

Bratislava 1. februára (TASR) - Zrekonštruované kino Lumiére - kino Slovenského filmového ústavu (SFÚ) po viac ako ročnej prestávke konečne privíta prvých návštevníkov. Premietať začne v utorok 6. februára, divákom na úvod ponúkne najlepšie filmy minulého roka aj filmové novinky. Vo zverejnenom programe figurujú tradičné aj špeciálne cykly, počas prvého dňa si diváci budú môcť vybrať z ôsmich titulov. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SFÚ Simona Nôtová.



Dramaturgia prvého premietacieho dňa pozostáva z oceňovaných filmov uplynulého roka a z noviniek. V predpremiére ponúkne kino poetickú filmovú drámu Dokonalé dni od režiséra Wima Wendersa. Prví návštevníci si budú môcť pozrieť aj európsky film roka Anatómia pádu režisérky Justine Triet či európsky dokument roka Sestry z dymovej sauny, v ktorom jeho režisérka Anna Hints upriamuje pozornosť na estónsky fenomén spätý so starodávnymi rituálmi.



Cyklus Best of 2023, zameraný na to najlepšie z minuloročnej distribučnej filmovej ponuky, otvorí v prvý deň premietania snímka Karaoke Blues fínskeho režiséra Akiho Kaurismäkiho. "Len o deň neskôr sa na mimoriadnej projekcii z 35-milimetrovej kópie v tomto cykle premietne oceňovaný film Oppenheimer Christophera Nolana s 13 nomináciami na Oscara. Slovenskú kinematografiu bude v deň otvorenia zastupovať Svetloplachosť Ivana Ostrochovského a Pavla Pekarčíka," avizuje SFÚ. Upozorňuje aj na projekciu filmového skvostu Hoří, má panenko (1967) Miloša Formana z programového cyklu Reštaurovaná klasika, ktorý s nadhľadom odkazuje k požiaru, v dôsledku ktorého zostalo kino v septembri roku 2022 zatvorené.



Otvorením zrekonštruovaných priestorov kino Lumiére ukončí premietanie v kinosále Slovenskej národnej galérie (SNG), ktorá sa stala domovom kina počas jeho zatvorenia.