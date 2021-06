Zverejnili finalistov súťaže Dráma 2020

Bratislava 23. júna (TASR) - Zásadný kvalitatívny aj kvantitatívny posun priniesol 21. ročník súťaže Dráma. Organizátori ho označili za rekordný, nielen z hľadiska počtu prihlásených dramatických textov zo Slovenska aj Česka. Zo 64 prihlásených diel vybrala päťčlenná porota do finálneho výberu štyri texty. Víťaz bude známy počas festivalu Nová dráma/New Drama v polovici októbra. TASR informovala PR manažérka Eva Fačková.



Do súťaže sa prihlásilo 39 textov v slovenskom a 25 textov v českom jazyku. Rekordný počet potvrdzuje Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu a členka poroty. „Myslím si, že za týmto číslom stojí tradícia súťaže, navyše sa nám podarilo nadviazať nové divadelné partnerstvá," vysvetlila.



„Autori tak majú istotu, že sa ich dielo dostane na javisko, čo je kľúčovou motiváciou," dodala Fekete. Spolu s ňou o postupujúcich textoch rozhodovali Lucia Mihálová, dramaturgička trnavského divadla, Marián Amsler, režisér a umelecký riaditeľ Divadla DPM, Mário Drgoňa, lektor dramaturgie Činohry SND a Anton Korenči, riaditeľ Činohry Štátneho divadla v Košiciach.



Mihálovú prekvapilo, ako tento ročník ovplyvnila pandémia. „Hoci sa v niektorých hrách objavovali jej motívy – strach z choroby, lockdown či zákaz vychádzania, boli spracované veľmi vkusne. Avšak oveľa väčšie množstvo hier ovplyvnila pandémia latentne," konštatovala s tým, že v mnohých hrách sa objavovali motívy smrti, vraždy, samovraždy, duchov, sprirituality, posmrtného života: „Na rozdiel od iných ročníkov, v ktorých bola smrť využívaná často ako detektívny prvok na výstavbu napätia, mala v tomto ročníku téma smrti priam meditačný charakter."



Do úzkeho výberu sa dostalo desať textov, z ktorých porota vybrala štyri postupujúce do finále súťaže Dráma 2020. Sú v ňom Marcel Hanáček s textom Domov!, Martina Havierová (Laura a jej (náš) svet), Ján Mikuš (Otočte kone!) a Tereza Trusinová (Right to die).



Víťazný text získa finančnú odmenu 1000 eur, okrem nej udelia vlastné inscenačné ceny aj organizátori a partner súťaže. Činohra SND udelí cenu v podobe naštudovania vybranej hry vo forme scénického čítania v Modrom salóne SND. Divadlo Jána Palárika v Trnave udelí cenu, ktorou je naštudovanie vybranej hry v rámci podujatia #stagestream. Štátne divadlo v Košiciach udelí cenu, ktorou je naštudovanie vybraného textu formou scénického čítania v nasledujúcej divadelnej sezóne. Naštudovanie textu vo forme rozhlasovej hry alebo inscenovaného čítania udelí ako cenu partner súťaže Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) Rádio Devín. Štúdio 12 udelí cenu, ktorou bude naštudovanie textu formou scénického čítania v nasledujúcej divadelnej sezóne.