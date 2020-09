Fond na podporu umenia spúšťa výzvu na pomoc nezávislej kultúre

Bratislava 18. septembra (TASR) – Mimoriadna výzva Fondu na podporu umenia (FPU) na pomoc nezriaďovanej kultúry, ktorá je otvorená od piatka do 5. októbra, bude určená širokému spektru umelcov a ľudí pracujúcich v kultúrnom a kreatívnom priemysle.



„Nájde sa tam oveľa väčšia skupina, ako si mnohí možno myslia," uistila o efektívnej adresnosti výzvy ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO), ktorá detaily predstavila na piatkovej tlačovej konferencii spolu s riaditeľom FPU Jozefom Kovalčikom.



Vo výzve je alokovaných 9,5 milióna eur, žiadatelia môžu o pomoc vo forme štipendií žiadať v 14 podprogramoch.



„Prostriedky majú pomôcť ľuďom, ktorí tzv. prepadli cez sito doterajšej pomoci štátu. V oblasti kultúry ide vo veľkej miere o ľudí, ktorí boli v súbehu zamestnaneckého pomeru a samostatne zárobkovo činnej osoby," pripomenula ministerka. Zdôraznila zároveň, že okruh adresátov pomoci je oveľa širší.



„Naozaj prosím, aby si výzvu pozreli aj tí, ktorí možno neveria, že sa tam nájdu ako oprávnení žiadatelia," povedala.



Kovalčik konkretizoval, že podpora je určená pre výkonných umelcov v jednotlivých oblastiach, ale aj tých, ktorí sa venujú organizovaniu kultúrnych podujatí a ich propagácii.



„Štipendiá nebudú určené len na tvorbu, ale rozšírili sme to aj interpretačné výkony, naštudovanie diel a realizáciu častí diela, ako napríklad zvukový dizajn či svetelný dizajn," uviedol šéf fondu. FPU tak môže podporiť viacerých žiadateľov, ktorých činnosť sa týka jedného diela.



Výška podpory sa bude pohybovať od 1500 do 3000 eur, žiadatelia môžu žiadať o prostriedky formou projektu, ktorý je potrebné zrealizovať do konca júna 2021. „Pôjde naozaj o jednoduchú formu žiadosti," uistil Kovalčik. Predpokladá, že prostredníctvom zjednodušeného administratívneho procesu príde k čo najrýchlejšiemu presunu peňazí na schválené projekty.



Očakáva, že sa vyčerpá celý objem disponibilných prostriedkov. „Ak by sa tak nestalo, prerozdelíme ich do iných programov s možným využitím aj počas budúceho roka," dodal.







Výzva v gescii FPU s alokáciou 9,5 milióna eur predstavuje väčšinu prostriedkov takmer z 11-miliónového balíka, ktorý Ministerstvo kultúry SR vyrokovalo s rezortom financií. Pol milióna eur prerozdelí prostredníctvom výzvy Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Prostriedky vo výške 700 000 eur pôjdu na podporu kín. Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí 18. augusta vyčlenila z celkovej sumy 500 000 eur pre prevádzkovateľov kín, ostávajúcich 200 000 eur z mimoriadneho príspevku fond použije v prebiehajúcej výzve 3/2020 na zvýšenú podporu distribúcie, predovšetkým nových slovenských filmov v kinách.