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Kultúrne leto vyvrcholí open-air koncertom Slovenskej filharmónie
Návštevníci koncertu sa môžu tešiť na lyrickú tému z Forresta Gumpa, magické motívy z Harryho Pottera, ale aj ikonické fanfáry z Hviezdnych vojen.
Autor TASR
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Bratislava 30. augusta (TASR) - Tradičným open-air koncertom orchestra Slovenskej filharmónie (SF) vyvrcholí v nedeľu v hlavnom meste Bratislavské kultúrne leto. Veľkolepé finále 51. ročníka multižánrového mestského festivalu sa uskutoční na Námestí slobody pri fontáne Družba so začiatkom o 17.00 h.
Ako ďalej priblížila tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova, program koncertu je zostavený ako hudobná ochutnávka toho, čo si poslucháči budú môcť vypočuť v nadchádzajúcich mesiacoch v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie.
„Pod taktovkou Petra Valentoviča zaznie okrem iného Šeherezáda Nikolaja Rimského-Korsakova - orientálne zafarbená symfonická suita, ktorá patrí k najobľúbenejším dielam romantického repertoáru,“ uviedla Tolstova ku koncertu, ktorý publiku ponúkne aj operné predohry. „Svojou energiou vždy spoľahlivo otvoria dvere do sveta hudobného divadla. Nebudú chýbať ani najväčšie hity filmovej hudby, ktoré už roky spájajú generácie poslucháčov,“ avizuje SF s tým, že návštevníci koncertu sa môžu tešiť na lyrickú tému z Forresta Gumpa, magické motívy z Harryho Pottera, ale aj ikonické fanfáry z Hviezdnych vojen.
„Nedeľný open-air koncert na Námestí slobody je jedinečnou príležitosťou stretnúť sa s klasickou hudbou Slovenskej filharmónie vo verejnom priestore, v ktorom naše telesá bežne nekoncertujú. Teší ma, že hudbu môžeme priniesť priamo do centra mesta a ponúknuť ju bezplatne všetkým generáciám,“ hovorí generálny riaditeľ SF Marián Turner.
Dodáva, že open-air koncert je zároveň pozvaním do historickej budovy bratislavskej Reduty, kde bude SF od septembra do júna 2027 vítať svojich návštevníkov na koncertoch 78. sezóny. Podujatie je tiež pozvánkou na 61. ročník Bratislavských hudobných slávností (BHS), ktoré sa budú konať od 23. septembra do 11. októbra.
Ako ďalej priblížila tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova, program koncertu je zostavený ako hudobná ochutnávka toho, čo si poslucháči budú môcť vypočuť v nadchádzajúcich mesiacoch v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie.
„Pod taktovkou Petra Valentoviča zaznie okrem iného Šeherezáda Nikolaja Rimského-Korsakova - orientálne zafarbená symfonická suita, ktorá patrí k najobľúbenejším dielam romantického repertoáru,“ uviedla Tolstova ku koncertu, ktorý publiku ponúkne aj operné predohry. „Svojou energiou vždy spoľahlivo otvoria dvere do sveta hudobného divadla. Nebudú chýbať ani najväčšie hity filmovej hudby, ktoré už roky spájajú generácie poslucháčov,“ avizuje SF s tým, že návštevníci koncertu sa môžu tešiť na lyrickú tému z Forresta Gumpa, magické motívy z Harryho Pottera, ale aj ikonické fanfáry z Hviezdnych vojen.
„Nedeľný open-air koncert na Námestí slobody je jedinečnou príležitosťou stretnúť sa s klasickou hudbou Slovenskej filharmónie vo verejnom priestore, v ktorom naše telesá bežne nekoncertujú. Teší ma, že hudbu môžeme priniesť priamo do centra mesta a ponúknuť ju bezplatne všetkým generáciám,“ hovorí generálny riaditeľ SF Marián Turner.
Dodáva, že open-air koncert je zároveň pozvaním do historickej budovy bratislavskej Reduty, kde bude SF od septembra do júna 2027 vítať svojich návštevníkov na koncertoch 78. sezóny. Podujatie je tiež pozvánkou na 61. ročník Bratislavských hudobných slávností (BHS), ktoré sa budú konať od 23. septembra do 11. októbra.