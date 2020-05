Kunsthalle je otvorená, R. Sikora aktualizoval Výkričník

Bratislava 12. mája (TASR) - Kunsthalle Bratislava (KHB) je od pondelka (11. 5.) vďaka uvoľňovaniu opatrení počas koronakrízy opäť prístupná verejnosti. Pri príležitosti znovuotvorenia výstavných priestorov aktualizoval umelec Rudolf Sikora svoje dielo Výkričník. Objekt nájdu priaznivci výtvarného umenia v susedstve budovy KHB, vo verejnom priestore na Treskoňovej ulici. TASR o tom informovala PR manažérka Lila Rose.



Dielo, ktoré je súčasťou výstavy Moc bezmocných, má podobu monumentálneho výkričníka vyzývajúceho k ochrane životného prostredia. Planétu Zem, ktorá je v diele zobrazená ako bodka výkričníka, umelec teraz doplnil aktuálnym nápisom: "Corona varuje: Neničme si prostredie!!! Odvráťme ekologickú katastrofu!!! Ekonomika nás nespasí!!!".



Šírenie nového koronavírusu Sikora vníma ako pripomenutie faktu, že vzťahy na planéte Zem sú navzájom prepojené a človek nemá nadvládu nad prírodou. "Pandémia koronavírusu nám ukázala, že je nevyhnutné riadiť sa vedeckými poznatkami. V krátkom čase sa pod tlakom dokázali všetci mobilizovať a zmeniť svoje návyky. Znečistenie planéty sa na chvíľu znížilo. Pokiaľ sme boli schopní urobiť tieto kroky v dôsledku pandémie, nebolo by múdrejšie, ak by ľudia spravili kroky k záchrane planéty dobrovoľne?" vyzýva umelec. Podľa neho by sa mal teraz celý svet zamerať na riešenie klimatickej krízy: "Aby sme sa vyhli ekologickej katastrofe. Nespasí nás nič iné, len premyslené a programové opatrenia na ochranu životného prostredia."



Rudolf Sikora sa ekologickým témam vo svojej tvorbe venuje niekoľko desaťročí. Začiatkom 70. rokov 20. storočia ho inšpirovala teória o medziach rastu, ktorá narušila predstavu nekonečného rozvoja na planéte s obmedzenými prírodnými zdrojmi. Výtvarník vníma život ľudí na planéte z vesmírnej perspektívy. "Zem chápe ako náš domov. Na výstave Moc bezmocných vystavuje ďalšie dielo, ktorého témou je výzva na zakotvenia práv prírody do štátnej ústavy," dodala Lenka Kukurová, kurátorka výstavy zameranej na diela, ktoré sa od roku 1989 zaoberajú aktuálnymi spoločensko-kritickými otázkami.



Výstava potrvá do 31. júla. V KHB majú dočasne upravené otváracie hodiny. Výstavné priestory sú prístupné od pondelka do piatka v čase od 12.00 do 19.00 h, s prestávkou od 15.00 do 15.30 h.