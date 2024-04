Kvet Tálie na Festivale Aničky Jurkovičovej dostala Zdena Studenková

Nové Mesto nad Váhom 12. apríla (TASR) - Tohtoročnou laureátkou ocenenia Kvet Tálie na Festivale Aničky Jurkovičovej (FAJ) v Novom Meste nad Váhom sa stala Zdena Studenková. Herečka si prevzala ocenenie v piatok pred slávnostným otvorením 25. ročníka celoslovenskej prehliadky neprofesionálnych divadelných súborov.



Studenková je podľa svojich slov ocenením poctená, keďže ide o divadelnú cenu za to, čo nepretržite robila 45 rokov. "Je to dôkazom toho, že ľudia asi oceňujú, že som niečo vytvorila. Som veľmi šťastná, že mám toľko verných fanúšikov," uviedla Studenková.



Najväčšou odmenou pre herca je podľa nej potlesk a potom, keď sa díva do hľadiska a vidí, ako manželky drgajú do manželov, vyťahujú vreckovky a idú sa vysmrkať alebo sa vďačne smejú.



Festival vznikol v roku 1998 na počesť prvej slovenskej herečky, rodáčky z Nového Mesta nad Váhom Aničky Jurkovičovej. Jeho cieľom je priniesť inscenácie s tematikou ženy v divadelnom umení a v spoločnosti. Riaditeľ festivalu Andrej Neuschel pripomenul, že festival si v tomto roku nepripomína len svoj 25. ročník, ale i 200. výročie narodenia Aničky Jurkovičovej. Organizátori festivalu sa tento rok rozhodli podľa neho oceniť Studenkovú ako jednu z najvýznamnejších a najznámejších slovenských herečiek i práve pre 200. výročie narodenia prvej slovenskej herečky.



Cenu dostala i výtvarníčka - nevidomá sochárka Marianna Jánošíková Machalová. "Popri FAJ organizujeme aj výstavy obrazov alebo sôch a snažíme sa oceňovať pamätnou plaketou aj ženy, ktoré vystavujú," vysvetlil Neuschel.







Okrem slovenských divadelných súborov, ktoré vybrali členovia festivalového výboru, sa v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Novom Meste nad Váhom predstavia aj súbory z Českej republiky a tradične zo srbskej Starej Pazovy a Kysáča, priblížil Neuschel. "Tieto divadelné predstavenia sa väčšinou venujú téme ženy, lebo je to herečke, preto tu aj oceňujeme Kvetom Tálie vždy nejakú významnú herečku," dodal riaditeľ festivalu.



Súťažnú prehliadku uzavrie v sobotu (13.4.) vyhodnotenie najlepších súborov a jednotlivcov.