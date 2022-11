V múzeu máp si exponáty o vojenskej histórii môžu návštevníci vyskúšať

Banská Bystrica 9. novembra (TASR) – V Slovenskom múzeu máp v Kynceľovej pri Banskej Bystrici sprístupnili prvú výstavu špecializovanú na vojenskú históriu. Návštevníci uvidia unikátne mapy z medzivojnového obdobia či kartografickú súpravu, ktorú v bojoch potreboval každý dôstojník. Zbierkové predmety si navyše môžu aj vyskúšať. TASR o tom v stredu informovala kurátorka múzea Andrea Farkašová.



"Počas výstavy je možné vystavené exponáty spoznávať zrakom aj hmatom. Návštevník ich môže chytiť do ruky a reálne uniformy štyroch vojakov aj obliecť. Za sprístupnenie historických exponátov a komplexnosť výstavy patrí poďakovanie Klubu vojenskej histórie Dolina," uviedla Farkašová.



Slovenské múzeum máp je menšie múzejné zariadenie s nadregionálnym významom. K virtuálnemu pieskovému modelu krajiny, modernému leteckému simulátoru teraz pribudla aj nová interaktívna výstava.



"Keďže chceme, aby sa k nám návštevníci vracali, podarilo sa nám vytvoriť prvú tematickú výstavu zameranú na vojenskú históriu. Stála expozícia sa pred pár dňami zmenila na výstavu uniforiem, zbraní či unikátnych vojenských máp. Veríme, že nadchne aj tých návštevníkov, ktorí by za všeobecnou kartografiou či geografiou k nám neprišli," dodala kurátorka.



Vojenskú históriu prepojenú s kartografiou môžu návštevníci spoznávať do 15. decembra.