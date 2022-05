Spevák L. Adamec zverejnil klip k romantickej piesni Áno, rozumiem

Bratislava 30. mája (TASR) - Spevák Lukáš Adamec zverejnil videoklip k romantickej piesni Áno, rozumiem. Milostná pieseň je piatou skladbou z jeho najnovšieho albumu "...na lepšie časy...", ktorá sa dočkala i vizuálnej podoby. Autorom textu i hudby je spevák. "Pieseň vznikla v mojej hlave, teda jej hudobná časť už veľmi dávno, dokončiť hudbu mi pomohol Tomi Okres. Textovo som ju ukončil niekedy pred rokom a na album sa dostala ako jedna z ´posledných zvažovaných´, keďže ide o osobnejšiu záležitosť," priznal Adamec.



"Mám mnoho piesní o láske, ale táto je špeciálna, až osobná," vysvetľuje s tým, že chcel napísať pieseň o tom, ako získava ženu, po ktorej veľmi túži, ale už ho pozná a vie, kto je. "Na to postačilo predstaviť si, že nie som so svojou priateľkou. Pri písaní tohto textu som si uvedomil, že nie som ľahký oriešok a že už mám niečo za sebou, a niečo si ťahám aj so sebou," poznamenal Adamec. Do tohto pocitu sa podľa neho vedia vcítiť mnohí. "Odkaz je jasný, láska nepozná prekážky a treba za ňou ísť," podčiarkuje.







Pieseň i časť albumu nahrával Luky v štúdiu Klakson v Lipanoch. "Aranžérsky a produkčne mi ju pomohol dotvoriť Tomi Okres. Nahrali sme ju spolu s rôznymi významnými inštrumentalistami, s ktorými som už spolupracoval aj v minulosti," priblížil Adamec. Ako by mal videoklip k piesni vyzerať, mal jasné od začiatku. "Videoklip je vykreslenie môjho vyznania. Vždy som chcel čiernobiely k songu, ktorý pre mňa niečo znamená a má hĺbku. To v klipe zachytené je. Pokoj, úprimnosť, uvedomenie, láska, radosť, nádej," ozrejmil spevák.



Nakrúcanie prebehlo v susednom Česku, v pražskom ateliéri. Výrobu klipu mal na starosti Jakub Mahdies Mahdál, režisér, kameraman, zároveň aj gitarista, ktorý videu dal spolu so svojím tímom finálnu podobu. "Mahdies má podľa mňa obrovský zmysel pre atmosféru. Páči sa mi jeho robota," zhodnotil Luky. Predstavil aj dievčinu, ktorej v klipe vyznáva pocity. Kráska z klipu sa volá Juliana Adakoto. "Je to modelka pôvodom z Madagaskaru, ktorá žije a zároveň študuje v Prahe. Veľmi milé a krásne dievča, ktoré do atmosféry klipu prinieslo správny ´vibe´," uzavrel.