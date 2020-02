Ľ. Laššáková odovzdala do užívania priestory na Holíčskom zámku

Holíč 14. februára (TASR) – Zrekonštruované priestory na Holíčskom zámku odovzdala vo štvrtok (13.2.) do užívania ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD). Mesto Holíč získalo dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva kultúry SR vo výške 666.000 eur na podporu realizácie projektu s názvom Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky - Holíčsky zámok - Hospodárska budova.



"Zámok v Holíči, ak to môžeme povedať športovou terminológiou, patrí v rámci našich pamiatok do prvej ligy. Aj preto k nemu treba takýmto spôsobom pristupovať. V rámci programu Obnovme si svoj dom sme už niekoľkokrát poskytli finančné prostriedky a aj v tomto prípade je vidieť, ako sa dá zo starej hospodárskej budovy spraviť pekné kultúrne miesto," uviedla Laššáková.



Holíč získal finančné prostriedky na modernizáciu a komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.



V súčasnosti je v zrekonštruovaných priestoroch obrazáreň. "S obnovou zámku postupujeme koncepčne, tak ako sme si to stanovili. Teraz sme zrekonštruovali predposlednú hospodársku budovu, ktorá bude slúžiť prevažne ako galéria, ale bude sa dať využiť aj na spoločenské podujatia," doplnil primátor Holíča Zdenko Čambal.



Ide už o štvrtú zrekonštruovanú budovu v priestoroch Holíčskeho zámku. "Mesto sa zaviazalo spolufinancovať projekt, na ktorý sa dotácia poskytuje z vlastných zdrojov najmenej vo výške piatich percent, čo predstavuje investíciu 35.080 eur z celkového rozpočtu projektu, ktorý je vo výške 701.605 eur," informovala vedúca oddelenia regionálneho rozvoja a dotačnej politiky mestského úradu Katarína Turečková.