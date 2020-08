Langmajer: Film Bábovky je vydarené dielko plné skvelých výkonov

Bratislava 8. augusta (TASR) - V závere septembra príde do kín film Bábovky. Nakrútili ho podľa knižného bestselleru spisovateľky Radky Třeštíkovej. Rozpráva o tom, že sme všetci navzájom prepojení a vďaka tomu môžu aj zdanlivé maličkosti niekedy zatriasť svetom.



Pod scenár sa podpísala autorka knihy spolu s režisérom Rudolfom Havlíkom, ktorý svoj nový titul označil za "zábavný, poctivý, dramatický, dojemný aj hudobný". "Je to film, ktorý sme sa snažili vypiplať do posledného detailu najlepšie, ako sme vedeli. Som na Bábovky veľmi hrdý, rovnako ako na všetkých, ktorí sa na jeho nakrúcaní podieľali," dodal režisér.



Postaral sa o hviezdne herecké obsadenie. Hlavné ženské postavy príbehu stvárňujú Táňa Pauhofová, Jana Plodková, Lenka Vlasáková, Bára Poláková. V úlohách ich mužských náprotivkov sa objavia Ondřej Vetchý, Marek Taclík, Jiří Langmajer a Rostislav Novák. V úlohách dcér či mileniek ich dopĺňajú Denisa Biskupová, Kristýna Podzimková a Brigita Cmuntová.



"Keď som si prečítala knihu, bola som na scenár veľmi zvedavá a musím povedať, že ma milo prekvapilo, ako nenásilne prepojil príbehy hlavných postáv a vypichol to podstatné," zhodnotila filmové spracovanie knihy Jana Plodková. Nedokáže však povedať, či ide o film pre ženy alebo pre mužov: "Je to film pre všetkých. Každá žena pôjde na tento film do kina rada so svojím mužom, a myslím, že ani muži z kina neodídu sklamaní."



"To sme my, ženy, každá pečieme inú bábovku a každá chutí inak, hoci je to stále len bábovka. A o tom je náš film, každá žena rieši každú situáciu inak," podala svoje vysvetlenie, o čom je film Bábovky Lenka Vlasáková.



Film už mal možnosť vidieť aj jeden z mužských hereckých predstaviteľov Jiří Langmajer: "Môžem s radosťou skonštatovať, že je to vydarené dielko plné skvelých hereckých výkonov a že duo režisér Havlík – kameraman Tlapák je dnes zárukou kvality."



Bábovky vstúpia do kín 24. septembra.