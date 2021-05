Lapšanský: Slovenská filharmónia pracovala tak, ako umožnili opatrenia

Bratislava 26. mája (TASR) - Rok 2020 aj v Slovenskej filharmónii (SF) ovplyvnila pandémia COVID-19, napriek tomu pokračovala v napĺňaní svojich hlavných cieľov. "Pracovala tak, ako jej to umožnili opatrenia, ohlas online koncertov bol pozitívny, ale živé prijímanie hudby je nenahraditeľné," uviedol na stredajšom verejnom odpočte generálny riaditeľ SF Marian Lapšanský.



V programe 71. a 72. koncertnej sezóny figurovali symfonické, symfonicko-vokálne a komorné koncerty z domácich aj zahraničných diel. Riadny chod koncertnej sezóny prerušila v marci 2020 pandémia a následný zákaz verejných podujatí, SF v rámci možností pokračovala v činnosti, koncerty z archívu zverejňovala online. Od apríla do júna realizovala sériu online Koncertov bez publika. "Boli zaznamenávané alebo vysielané z prázdnej Koncertnej siene SF, vystupovali na nich slovenskí umelci, hrali rôznorodý repertoár, do júna vystúpila interpretačná špička slovenského umenia," informoval dramaturg Juraj Bubnáš s tým, že filharmónia bola jedna z prvých inštitúcií, ktorá zareagovala takouto formou prinášania nového obsahu k divákom prostredníctvom internetu. Po uvoľnení opatrení mohol streamované koncerty sledovať aj limitovaný počet publika priamo v koncertnej sieni.



Orchester SF vlani realizoval 38 výkonov. Na koncertoch sa predstavil rad dirigentských osobností, v dôsledku pandémie však filharmónia prišla o všetky svoje koncerty pod taktovkou Jamesa Judda naplánované na jarnú časť koncertnej sezóny 2019/2020, ktoré mali byť jeho poslednými koncertmi na poste šéfdirigenta.



Pre pandémiu sa umelecké telesá SF v prvom polroku 2020 nemohli prezentovať na plánovaných zahraničných zájazdoch v Českej republike, v Rakúsku a Švajčiarsku. V rámci zájazdov plánovali zavítať aj do slovenských miest: "Hosťovania v jarnej časti sezóny boli zrušené, podarilo sa však v náhradnom termíne v septembri uskutočniť koncert SF pod taktovkou Rastislava Štúra na festivale Divergencie v Skalici a spoločne so Slovenským filharmonickým zborom na festivale Music Festival Piešťany."



Slovenský filharmonický zbor vlani realizoval 15 výkonov, ďalšie koncerty sa v dôsledku protipandemických opatrení neuskutočnili, rovnako prišiel o hosťovania v zahraničí i v slovenských mestách. Pripravil však CD Slovenská zborová tvorba.



Slovenský komorný orchester uskutočnil vlani 12 výkonov. V rámci abonentnej koncertnej sezóny spolupracoval s viacerými slovenskými umelcami, pre pandémiu však zrušili alebo odložili viaceré vystúpenia, tiež aktivity v Berlíne, Varšave či Paríži. Pri príležitosti 60. výročia založenia komorného súboru SF vydala publikáciu Slovenský komorný orchester 1960 - 2020.



V jesennej časti realizovala SF štyri koncerty prevzaté z programu zrušených Bratislavských hudobných slávností (BHS). "Toto rozhodnutie bolo azda najťažším, na aké si všetci zainteresovaní pamätajú. Hlavným dôvodom bola znížená kapacita počtu osôb v danom okamihu v jednom priestore na 250 osôb - neskôr postupne na 50 osôb vrátane účinkujúcich," komentuje filharmónia zrušenie 56. ročníka BHS.



Schválený rozpočet SF na rok 2020 bol vo výške 8.812.378 eur, z toho dotácia zo štátneho rozpočtu predstavovala sumu 8.217.788 eur. V priebehu roka bola dotácia rozpočtovými opatreniami upravená na 8.180.260 eur. Náklady celkom čerpala inštitúcia vo výške 9.628.907 eur. Riaditeľka pre ekonomiku SF Darina Maxianová pripomenula, že organizácia nedostala 10 % valorizáciu miezd ako ostatné organizácie rezortu i štátu, vykonávajúce prácu vo verejnom záujme. Výnosy dosiahla SF vo výške 9.597.515 eur, v roku 2020 vykázala záporný hospodársky výsledok - stratu vo výške 31.392,81 eura.