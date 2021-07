Lasica: Keby sa diagnóza dala vybaviť, boli by sme všetci zdraví

Bratislava 19. júla (TASR) - Keby sa diagnóza dala vybaviť po známosti, boli by sme všetci zdraví. Tento výstižný výrok zo stretnutia pri káve s Milanom Lasicom uverejnil na sociálnej sieti spisovateľ, básnik a aforista Tomáš Janovic, dlhoročný priateľ a spolupracovník zosnulého Milana Lasicu pri vytváraní a tvarovaní slovenskej satiry.



Na úmrtie herca a večného humoristu, ktorý zomrel v nedeľu 18. júla po vystúpení na doskách domovského Štúdia L+S, reaguje aj Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK): "Maestro, budete nám chýbať a zo srdca vám za všetko ďakujeme!"







Podľa moderátora a zabávača Richarda Vrableca odišiel klenot: "Pokorný, vzácny, múdry muž. Kráľ slovenského humoru, najvyšší level kultúry. Zomrel na pódiu pri najkrajšej činnosti, akú môže človek na tejto zemi robiť - rozdávať radosť a smiech. Milý a vzácny pán Milan Lasica, váš odchod je obrovskou stratou pre Slovensko. Vďaka za všetko, čo ste pre kultúru v našej krajine urobili. Slovensko bez Milana Lasicu je opäť o niečo chudobnejšie."







Vtipnú príhodu s humoristom, dramatikom, prozaikom, textárom, hercom, režisérom a spevákom, ktorý zomrel vo veku 81 rokov, pridal na sociálnej sieti rozhlasový moderátor Roman Bomboš. "Keď som na jar 1989 kráčal ako študent po meste, stretol som pána Lasicu. Veľmi som chcel od neho autogram, ale nemal som so sebou nič iné, len Učebnicu nemčiny pre samoukov, ktorú som si práve kúpil. Tak som ho poprosil, či by sa mi nepodpísal do nej," spomína s tým, že Lasica zobral knihu a s kamenným výrazom v tvári študentovi odvetil: "Ale toto som ja nenapísal!". Do učebnice sa okrem podpisu známeho humoristu zmestilo aj viac. "Milan Lasica, samouk," uvádza Bomboš, ktorý bol pred pár dňami hosťom televíznej relácie Zlaté časy. V tej bol Lasica stálym hosťom. "Priniesol som tú istú učebnicu. Pán Lasica podpis zopakoval, spýtal som sa ho, či je na tom s nemčinou lepšie a veľmi sme sa smiali," uzavrel rozhlasový moderátor.