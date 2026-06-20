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Laskomerská dolina ožije ukážkami historického kosenia
Počas dňa budú mať návštevníci možnosť sledovať ukážky tradičného ručného kosenia, ktoré sa v najvzácnejších častiach lokality využíva dodnes.
Autor TASR
Banská Bystrica 20. júna (TASR) - Ukážky historického kosenia i ďalšie sprievodné aktivity čakajú na návštevníkov, ktorí v sobotu zavítajú do Laskomerskej doliny v Banskej Bystrici. Lokalita známa vzácnymi orchideovými lúkami bude od 9.00 h dejiskom podujatia, ktoré ponúkne jedinečný pohľad na tradičné hospodárenie. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora.
„Laskomerská dolina patrí medzi najcennejšie prírodné lokality na území nášho mesta. Je známa výskytom vzácnych vlhkých lúk a chránených druhov orchideí z čeľade vstavačovcov. Tieto rastlinné spoločenstvá sú závislé od pravidelnej starostlivosti a kosenia, ktoré zabraňuje postupnému zarastaniu územia náletovými drevinami a expanzívnymi druhmi rastlín,“ vysvetlil Ondrej Chramec z úseku zelene Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES) mesta Banská Bystrica.
Počas dňa budú mať návštevníci možnosť sledovať ukážky tradičného ručného kosenia, ktoré sa v najvzácnejších častiach lokality využíva dodnes. Pripravené sú aj plochy určené pre verejnosť, kde si záujemcovia budú môcť sami vyskúšať historické spôsoby kosenia alebo sa zapojiť do súťaže.
Súčasťou podujatia bude prezentácia špeciálneho svahového nosiča náradia s kosovým žacím ústrojenstvom, ktorý ZAaRES získal vďaka prostriedkom z Environmentálneho fondu. Technológia tohto vybavenia umožňuje efektívnu údržbu strmých a ťažko dostupných svahov pri súčasnom zachovaní vysokej miery ochrany biodiverzity.
„Laskomerská dolina patrí medzi najcennejšie prírodné lokality na území nášho mesta. Je známa výskytom vzácnych vlhkých lúk a chránených druhov orchideí z čeľade vstavačovcov. Tieto rastlinné spoločenstvá sú závislé od pravidelnej starostlivosti a kosenia, ktoré zabraňuje postupnému zarastaniu územia náletovými drevinami a expanzívnymi druhmi rastlín,“ vysvetlil Ondrej Chramec z úseku zelene Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES) mesta Banská Bystrica.
Počas dňa budú mať návštevníci možnosť sledovať ukážky tradičného ručného kosenia, ktoré sa v najvzácnejších častiach lokality využíva dodnes. Pripravené sú aj plochy určené pre verejnosť, kde si záujemcovia budú môcť sami vyskúšať historické spôsoby kosenia alebo sa zapojiť do súťaže.
Súčasťou podujatia bude prezentácia špeciálneho svahového nosiča náradia s kosovým žacím ústrojenstvom, ktorý ZAaRES získal vďaka prostriedkom z Environmentálneho fondu. Technológia tohto vybavenia umožňuje efektívnu údržbu strmých a ťažko dostupných svahov pri súčasnom zachovaní vysokej miery ochrany biodiverzity.