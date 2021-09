Laššáková: Personálna a štrukturálna demontáž Múzea SNP sa začala

Bratislava 20. septembra (TASR) – Odvolaním generálneho riaditeľa Múzea SNP Stanislava Mičeva sa začala personálna a štrukturálna demontáž ikonickej múzejnej inštitúcie. Myslí si to bývalá ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Hlas-SD), ktorá v rozhodnutí terajšej šéfky rezortu Natálie Milanovej (OĽANO) vidí ďalší prejav jej záujmovej personálnej politiky a pokračujúcu deštrukciu rezortu kultúry ako takého.



"Pamätáme si jej porušenie transparentných výberových pravidiel pri riaditeľke Divadla Nová scéna. Vtedy sa politickým a verejným tlakom podarilo jej svojvôľu zastaviť. Žiaľ, dnes svoj záujem presadila a odvolala generálneho riaditeľa Múzea SNP Stanislava Mičeva z dôvodu, že na čele musí byť človek, ktorý musí zabezpečiť realizáciu rozhodnutí rezortu kultúry do chodu organizácie. Inými slovami, Milanová potrebuje na tomto mieste človeka, ktorý demontuje ikonické Múzeum SNP a jednotlivé pracoviská rozhodí kade tade," uviedla exministerka.



Pripomenula pritom, že digitalizačné centrum prejde pod správu Slovenskej národnej galérie a národná expozícia v Auschwitz-Birkenau bude presunutá pod správu Múzea holokaustu v Seredi. Laššáková zároveň poďakovala Mičevovi za prácu, ktorú pre Múzeum SNP za roky pôsobenia vykonal. "Z Múzea SNP urobil dôstojné miesto všetkých hrdých Slovákov," dodala Laššáková.



Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) v pondelok Mičevovi oznámila, že na poste končí k 30. septembru. Krok odôvodnila tým, že prišlo k viacerým manažérskym pochybeniam a tiež tým, že Mičev ako riaditeľ nedostatočne zabezpečuje realizáciu rozhodnutí ministerstva - zriaďovateľa múzea, do chodu inštitúcie. Mičev podľa vlastných slov odvolanie očakával, pripomenul v tejto súvislosti svoj odmietavý postoj k rozhodnutiu delimitácie, rozdeľujúcej Múzeum SNP na niekoľko častí pod gesciou rôznych inštitúcií.



MK SR a Ministerstvo obrany (MO) SR informovali na začiatku mája o pláne delimitácie Múzea SNP a prechod zriaďovateľskej pôsobnosti na rezort obrany. Proti iniciatíve z obavy o negatívny zásah do činnosti inštitúcie vznikla petícia, návrh naopak odobril Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Legislatívna úprava prešla medzirezortným pripomienkovým konaním, v najbližších týždňoch by sa mala dostať na vládu, do 1. októbra chce novelu predložiť ministerstvo do parlamentu.