< sekcia Kultúra
Latino hviezda Ricky Martin v decembri roztancuje Bratislavu
Ricky Martin, rodák zo San Juanu v Portoriku, začal svoju kariéru už ako dieťa v slávnej chlapčenskej skupine Menudo a neskôr sa stal jednou z najväčších hviezd svetovej hudobnej scény.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Bratislava sa už o niekoľko týždňov stane dejiskom veľkolepého latino koncertu plného energie a temperamentu. Svetová popová aj latino ikona Ricky Martin vystúpi 21. decembra v Incheba Expo Aréne, kde prinesie veľkolepú tanečnú a vizuálnu šou plnú energie, rytmu a nezabudnuteľných hitov. Spevák, ktorý svojím charizmatickým prejavom a vášňou pre hudbu ovládol pódiá na takmer všetkých kontinentoch, prichádza so špeciálnym koncertom pre Európu. TASR informovala PR manažérka Andrea Sulovská.
Fanúšikovia sa môžu tešiť na jeho najväčšie hity ako Livin’ la Vida Loca, She Bangs, La Mordidita, Vente Pa’ Ca, María či The Cup of Life - piesne, ktoré definovali jednu éru a dodnes roztancujú celé generácie. Ricky Martin predvedie jedinečné spojenie vokálnej istoty, živej kapely a profesionálnych tanečníkov, doplnené o pôsobivé svetelné a vizuálne efekty.
„Ricky Martin patrí medzi umelcov, ktorí sa na pódiu úplne odovzdajú publiku. Každý jeho koncert je plný emócií, sily a radosti. Sme nesmierne radi, že si pre svoju predvianočnú šou vybral práve Bratislavu, bude to výnimočný večer, ktorý si diváci zapamätajú na dlhé roky,“ hovorí organizátor koncertu Rudolf Héger.
Ricky Martin, rodák zo San Juanu v Portoriku, začal svoju kariéru už ako dieťa v slávnej chlapčenskej skupine Menudo a neskôr sa stal jednou z najväčších hviezd svetovej hudobnej scény. Je držiteľom ocenení Grammy a Latin Grammy, na konte má viac ako 70 miliónov predaných nahrávok, množstvo hudobných ocenení a jeho koncerty pravidelne vypredávajú arény po celom svete. Okrem hudby sa venuje aj charitatívnej činnosti, prostredníctvom Ricky Martin Foundation dlhodobo podporuje boj proti obchodovaniu s ľuďmi a deťmi.
Fanúšikovia sa môžu tešiť na jeho najväčšie hity ako Livin’ la Vida Loca, She Bangs, La Mordidita, Vente Pa’ Ca, María či The Cup of Life - piesne, ktoré definovali jednu éru a dodnes roztancujú celé generácie. Ricky Martin predvedie jedinečné spojenie vokálnej istoty, živej kapely a profesionálnych tanečníkov, doplnené o pôsobivé svetelné a vizuálne efekty.
„Ricky Martin patrí medzi umelcov, ktorí sa na pódiu úplne odovzdajú publiku. Každý jeho koncert je plný emócií, sily a radosti. Sme nesmierne radi, že si pre svoju predvianočnú šou vybral práve Bratislavu, bude to výnimočný večer, ktorý si diváci zapamätajú na dlhé roky,“ hovorí organizátor koncertu Rudolf Héger.
Ricky Martin, rodák zo San Juanu v Portoriku, začal svoju kariéru už ako dieťa v slávnej chlapčenskej skupine Menudo a neskôr sa stal jednou z najväčších hviezd svetovej hudobnej scény. Je držiteľom ocenení Grammy a Latin Grammy, na konte má viac ako 70 miliónov predaných nahrávok, množstvo hudobných ocenení a jeho koncerty pravidelne vypredávajú arény po celom svete. Okrem hudby sa venuje aj charitatívnej činnosti, prostredníctvom Ricky Martin Foundation dlhodobo podporuje boj proti obchodovaniu s ľuďmi a deťmi.