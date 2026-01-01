< sekcia Kultúra
Laureáti Ceny O. Čepana vystavujú v trnavskej Galérii Jána Koniarka
Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v projekte nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom.
Autor TASR
Trnava 1. januára (TASR) - V priestoroch Koppelovej vily trnavskej Galérie Jána Koniarka (GJK) vystavujú svoje diela laureáti Ceny Oskára Čepana 2025 Nikola Balberčáková, Ráchel Jutka a Ľuboš Kotlár. Nosnou témou aktuálneho ročníka je paradox. Kolektívna výstava s názvom „Nesúťažím v umení, ale vyhrávam“ potrvá do 1. marca 2026.
„Všetkých troch spája záujem o afekty, emócie a pocity v rôznych odtieňoch a intenzitách akcelerovaných (ne)možnosťami úniku pred technológiami, túžba po nájdení spriaznenosti, istého druhu komunity, ktorá sa odráža aj v kolaboratívnom prístupe v ich tvorbe,“ priblížila Miroslava Urbanová, kurátorka výstavy a riaditeľka Nadácie - Centra súčasného umenia, ktorá súťaž organizuje.
Ako doplnila, Cene Oskára Čepana 2025 dominujú paradoxy, ktoré sú prítomné v rôznych formách, kontextoch a zámeroch. Do súťaže sa prihlásilo 51 umelcov. Portfóliá prihlásených prezentovali široký mediálny a tematický záber, často so silným dôrazom na spoluprácu. Posudzovala ich medzinárodná porota v zložení Piotr Sikora, Erin Li, Christina Li a Nathalie Angls.
Výstava si vyžiadala aj úpravy priestorov Koppelovej vily. „Priestory sme zásadne pozmenili už tým, že sme ich otvorili odstránením všetkých nenosných stien. Laureátstvo do nich vstúpilo komplexnými inštaláciami, ktoré menili napríklad podobu toho, kde je zdvihnutá podlaha, ako sú upravené a vymaľované steny a akými spôsobmi sa môžeme v nich prechádzať,“ dodala Urbanová.
Nikola Balberčáková prezentuje priestorovú videoinštaláciu so štyrmi videami s názvom Flurina. „Predlohou pre toto dielo boli bábiky a história bábik. Konkrétne sú to bábiky, ktoré sa volajú ball-jointed dolls. Je to druh bábik, ku ktorým je možné pripájať celé časti, a tým pádom si ich môžete vyskladať,“ povedala. Hlavným odkazom videí je podľa jej slov referencia na limity ľudského tela v súčasnom konzumnom systéme.
Sériu malieb a objektov v priestore s názvom „Našľapuj opatrne, ale smelo“ prezentuje Ráchel Jutka. „Čo sa týka médií, je to kombinovaná technika na plátne. Používam rôzne typy plátna, či už staré ľanové plátno alebo nové plátno. Ďalej je to kyanotypia, čo je fotochemická tlač, kde sa využíva slnko a voda. Takisto sú to aj objekty, ktoré sú z nábytku zo 60. rokov a nachádza sa tam aj nejaká oceľ,“ ozrejmila. Výstavu pripravovala v spolupráci s architektkou Martinou Hončárovou a stolárskym majstrom.
Ľuboš Kotlár pripravil pre Cenu Oskára Čepana 2025 miestne špecifickú inštaláciu Niekedy chodím rád do fitka s rozpustenými vlasmi, ktorej dominuje zelená farba používaná ako tzv. green screen. „Pracujem s prostredím šatne, môže to byť šatňa vo fitnescentre, v škole, v továrni. Je to jedno. Vytváram paralelu medzi trénovaním do zlyhania, medzi pripravovaním sa na nejaký typ podania výkonu a na jednej strane queer existenciou a na druhej strane kapitalistickým systémom, ktorý je zameraný na chlad a na výkon,“ podotkol.
Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v projekte nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Otvorenie výstavy laureátov tohto ročníka súťaže sa uskutočnilo 12. decembra 2025. Priestory Galérie Jána Koniarka sú medzi sviatkami zatvorené. Brány sa verejnosti opäť otvoria 7. januára.
