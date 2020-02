Laureátka Ceny Oskára Čepana 2018 E. Rigová pripravuje výstavu

Bratislava 13. februára (TASR) - Laureátka Ceny Oskára Čepana (COČ) 2018 Emília Rigová pripravuje samostatnú výstavu s názvom "ČOHAŇI Z KONI AJLEND podľa Bári Raklóri". Kolekciu nových diel, ktoré vznikli v rámci víťaznej rezidencie autorky v New Yorku, predstaví v priestoroch Kunsthalle LAB Bratislava. Vernisáž je naplánovaná na štvrtok 5. marca. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Golianová.



"Cena Oskára Čepana ma v prvom rade prepojila s domácou scénou, zviditeľnila ma pred kurátormi, ktorí ma začali nasadzovať do ich výstavných plánov. Rezidencia v New Yorku, ako súčasť výhry, bola kľúčová skúsenosť pre moje ďalšie uvažovanie o identite či politike tela," uviedla Rigová a dvojmesačnú tvorbu v prostredí New Yorku ďalej komentovala slovami: "Intenzita stimulov k pocitu vlastnej totožnosti bola v tomto meste naozaj extrémne silná. A to aj napriek tomu, že som tam nežila vo 'svojej blízkej komunite'. A to ma fascinovalo. Často som sama so sebou viedla dialóg, na koľko dokážem byť v cudzom prostredí autentická – sama voči sebe." Pred dvoma rokmi komisia COČ na čele s vedúcim kurátorom Múzea moderného umenia vo Viedni (mumok) Rainerom Fuchsom ocenila Rigovej postoj k inakosti, skúmanie priepustnosti hraníc ľudskej identity, kritické nahliadanie na stereotypy spojené nielen s vnímaním svojho rómskeho pôvodu, ale aj s globálnym fungovaním narácií v kultúre a umení vôbec.



Kurátorka výstavy Emílie Rigovej v Kunsthalle LAB Bratislava Nina Vrbanová avizuje, že dominantným médiom bude klasický závesný obraz, ktorý sa v predchádzajúcej tvorbe výtvarníčky prakticky nenašiel: "Celok výstavy, vrátane jej architektúry, bude riešený na spôsob múzea alebo galérie ako obrazárne v odkaze na pamäť, históriu či dejiny rómskeho etnika a ich kultúry."



Súťaž Cena Oskára Čepana vznikla v roku 1996 a je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v nej nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Projekt realizuje od roku 2001 Nadácia – Centrum súčasného umenia. Cena je súčasťou medzinárodnej siete ocenení YVAA – Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy.